A partir de mañana habrá corte de agua para el 38% de los usuarios de EPM en el Valle de Aburrá

Este fin de semana se realizará una interrupción escalonada del servicio de acueducto en sectores de Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta debido a las obras de modernización de la planta de potabilización La Ayurá, una de las más importante del sistema de EPM.

La suspensión irá desde las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto hasta las 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto, y comprenderá 32 circuitos de distribución que abastecen a gran parte del Valle de Aburrá.

El gerente de EPM, John Maya Salazar anunció “va a tener una interrupción más o menos para un millón y medio de personas alrededor de unos 574 mil instalaciones. Ese es el impacto que vamos que se va a tener en este fin de semana"

EPM informó que, para mitigar el impacto, se dispondrá de 35 rutas de carrotanques, 30 de ellas destinadas a atender el sector residencial y 5 al sector salud y grandes superficies.

Las obras de modernización de La Ayurá, en las que se invierten cerca de 250 mil millones de pesos, buscan garantizar un servicio de acueducto con calidad para los próximos 50 años, beneficiando a alrededor de 800 mil hogares.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar con anticipación agua potable suficiente para cubrir necesidades básicas durante el tiempo de interrupción.

Consulta de sectores y horarios

Los detalles sobre barrios, direcciones y horarios de corte en cada zona están disponibles en los sitios web oficiales de EPM, donde también se puede consultar el circuito de los carrotanques.

Adicionalmente, los usuarios pueden comunicarse con EMA, la asistente virtual de EPM, a través de WhatsApp en el número 302 3000 115. Allí, ingresando el número de contrato que aparece en la factura, recibirán la confirmación de si tendrán o no interrupción del servicio.