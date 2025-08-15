Una avioneta se accidentó en Medellín; dos personas quedaron heridas

Medellín

En la tarde de este viernes, un ultraliviano se precipitó a tierra en plena vía pública de Medellín, que deja dos personas heridas, el piloto y un pasajero.

De manera inicial, los transeúntes trataron de socorrer a las personas hasta que llegaron las autoridades de emergencia que atendieron a los lesionados.

De manera preliminar, se ha indicado que la aeronave había salido de la ciudad de Tolú con destino al aeropuerto Olaya Herrera de la capital antioqueña, pero no alcanzó a llegar y cayó en la Cll.47D x 70. Además, venía reportando una falla en el motor, lo que ocasionó la emergencia.

También se ha indicado que un lesionado es una mujer, de 55 años: consciente trauma en cara, trasladada a clínica CES. El otro, un hombre, de 50 años aproximadamente consciente trauma en cabeza y pecho cerrado, trasladado a clínica Las Américas.

Noticia en desarrollo…