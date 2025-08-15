Medellín

Una avioneta se accidentó en Medellín; dos personas quedaron heridas

El accidente se reportó cerca de la estación Estadio del Metro de Medellín.

Accidente ultraliviano. Foto: DAGRD

Accidente ultraliviano. Foto: DAGRD

Medellín

En la tarde de este viernes, un ultraliviano se precipitó a tierra en plena vía pública de Medellín, que deja dos personas heridas, el piloto y un pasajero.

De manera inicial, los transeúntes trataron de socorrer a las personas hasta que llegaron las autoridades de emergencia que atendieron a los lesionados.

De manera preliminar, se ha indicado que la aeronave había salido de la ciudad de Tolú con destino al aeropuerto Olaya Herrera de la capital antioqueña, pero no alcanzó a llegar y cayó en la Cll.47D x 70. Además, venía reportando una falla en el motor, lo que ocasionó la emergencia.

También se ha indicado que un lesionado es una mujer, de 55 años: consciente trauma en cara, trasladada a clínica CES. El otro, un hombre, de 50 años aproximadamente consciente trauma en cabeza y pecho cerrado, trasladado a clínica Las Américas.

Noticia en desarrollo…

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad