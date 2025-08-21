Medellín vibrará con 24 horas continuas de música en la sexta versión de el PIANOTÓN 2025

Medellín, Antioquia

La ciudad de Medellín se prepara para vivir una fiesta cultural con el PIANOTÓN 2025, que se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de agosto en la sede de Musicreando, hogar del piano más grande de América con 600 m².

Este evento, apoyado por Yamaha Musical; ofrecerá 24 horas continuas de música al piano, con géneros de música académica, el jazz, música popular, Sacra, folclórica e internacional.

Como antesala, el viernes 22 de agosto a las 7:00 p.m., el público podrá disfrutar de un concierto con la maestra Ana María Orduz, junto a invitados como Andrés Gómez Bravo, el Club del Jazz y la Orquesta Red-Tango.

La programación abrirá el sábado 23 de agosto a las 2:00 p.m. con la participación de Samuel Zuluaga Cardona, pianista de Berklee College of Music (Boston, EE. UU.), y el domingo contará con la participación a la 1:30 p.m. de la maestra Teresita Gómez.

Por primera vez, el evento abrió una convocatoria dirigida a solistas, agrupaciones y proyectos interdisciplinarios centrados en el piano, evaluada por Nando Michellin y Juan José Arango, lo que permitió integrar nuevas voces a la programación. Entre las propuestas seleccionadas están:

1. Piano afroamericano: un viaje desde el jazz al currulao – Giovanni Caldas Cuéllar

2. Serenata colombiana – Juan Sebastián Collazos Valencia

3. El oficio del piano – Laura Gómez Espinal

4. Coral, Fuga y Postludio – Juan Esteban Giraldo

Uno de los momentos más esperados será la Jam de Jazz, que se desarrollará en la madrugada del domingo de 1:00 a.m. a 4:00 a.m., con destacados exponentes locales y el apoyo del Club del Jazz.

Además, el evento incluirá clases magistrales y espacios de intercambio artístico, pensados para que niños, jóvenes y adultos compartan su talento. La invitación está abierta para que el público disfrute de esta maratón cultural que promete 24 horas de grandes intérpretes, conciertos y aprendizaje.