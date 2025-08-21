Medellín

Medellín vibrará con 24 horas continuas de música en la sexta versión de el PIANOTÓN 2025

El evento se realizará el 23 y 24 de agosto en Musicreando. Contará con invitados nacionales e internacionales.

Pianotón. Foto: Musicreando.

Maria José Rueda Bohórquez

Medellín, Antioquia

La ciudad de Medellín se prepara para vivir una fiesta cultural con el PIANOTÓN 2025, que se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de agosto en la sede de Musicreando, hogar del piano más grande de América con 600 m².

Este evento, apoyado por Yamaha Musical; ofrecerá 24 horas continuas de música al piano, con géneros de música académica, el jazz, música popular, Sacra, folclórica e internacional.

Lea también:

Como antesala, el viernes 22 de agosto a las 7:00 p.m., el público podrá disfrutar de un concierto con la maestra Ana María Orduz, junto a invitados como Andrés Gómez Bravo, el Club del Jazz y la Orquesta Red-Tango.

La programación abrirá el sábado 23 de agosto a las 2:00 p.m. con la participación de Samuel Zuluaga Cardona, pianista de Berklee College of Music (Boston, EE. UU.), y el domingo contará con la participación a la 1:30 p.m. de la maestra Teresita Gómez.

Por primera vez, el evento abrió una convocatoria dirigida a solistas, agrupaciones y proyectos interdisciplinarios centrados en el piano, evaluada por Nando Michellin y Juan José Arango, lo que permitió integrar nuevas voces a la programación. Entre las propuestas seleccionadas están:

1. Piano afroamericano: un viaje desde el jazz al currulao – Giovanni Caldas Cuéllar

2. Serenata colombiana – Juan Sebastián Collazos Valencia

3. El oficio del piano – Laura Gómez Espinal

4. Coral, Fuga y Postludio – Juan Esteban Giraldo

Uno de los momentos más esperados será la Jam de Jazz, que se desarrollará en la madrugada del domingo de 1:00 a.m. a 4:00 a.m., con destacados exponentes locales y el apoyo del Club del Jazz.

Además, el evento incluirá clases magistrales y espacios de intercambio artístico, pensados para que niños, jóvenes y adultos compartan su talento. La invitación está abierta para que el público disfrute de esta maratón cultural que promete 24 horas de grandes intérpretes, conciertos y aprendizaje.

