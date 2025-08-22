¿Qué es estado de conmoción interior en Colombia? Casos en los que ha sido declarado

Luego de los dos atentados presentados el pasado jueves 21 de agosto, uno en Cali, Valle del Cauca, y otro en Amalfi, Antioquia, el Gobierno Nacional ha desarrollado diferentes consejos de seguridad para analizar las medidas que se impondrán. En medio de esto, el presidente Gustavo Petro señaló que descartaba el estado de conmoción.

En Cali, el atentado se presentó en horas de la tarde, muy cerca a la base militar Marco Fidel Suárez. Allí fue dejado un vehículo con una bomba. En total se han registrado 76 heridos y seis víctimas fatales. Mientras tanto, en el municipio de Amalfi, un helicóptero que transportaba oficiales fue derribado por actores armados criminales. El gobernador confirmó en Caracol Radio que van 13 muertos.

Aunque decretar un estado de conmoción interior tras estos dos atentados podría ser una opción, el presidente Gustavo Petro descartó la medida al término de un Consejo de Seguridad.

Por lo tanto, explicó que el Gobierno se enfocará en implementar acciones concretas que permitan luchar contra el narcotráfico y desarticular los grupos armados ilegales, entre estos la disidencia de las FARC, Jaime Martínez, que estaría detrás del atentado en Cali.

“Vamos a evaluar qué capacidades de las Fuerzas Militares se deben reforzar sin debilitar la presencia en el corredor del narcotráfico del Cauca. Estas mal llamadas disidencias se han transformado en bandas narcotraficantes internacionales. En Colombia se han capturado capos vinculados a organizaciones mexicanas, italianas, albanesas, entre otras”, indicó el jefe de Estado.

¿Qué es estado de conmoción interior en Colombia?

En Caracol Radio conversamos con el profesor de la Universidad Externado, Alejandro Magaldi, quien explicó que el presidente en Colombia tiene la oportunidad de expedir normas cuando hay emergencias o situaciones críticas, esto ocurre en medio de los estados de excepción. Para lograr decretar una conmoción interior se requiere un estado de excepción.

Así lo expuso: “Los estados de excepción son unas atribuciones que tiene el presidente de la república para expedir normas que tienen una fuerza mayor a la de los decretos normales del presidente de la república. Es decir, tienen una fuerza de ley. Y estos estados de excepción que tienen esa consecuencia principal se pueden dar cuando hay alteraciones muy graves a las situaciones normales que exigen una atención urgente e inmediata”.

¿Cómo se regulan y aplican los estados de excepción en Colombia, especialmente la conmoción interior?

Magaldi añadió que en Colombia existen tres estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y emergencias. Dijo que estos mecanismos permiten al presidente o al Estado adoptar medidas urgentes frente a situaciones extraordinarias como desastres naturales, conflictos bélicos o graves perturbaciones internas.

“La lógica es que cuando hay situaciones extraordinarias y anormales que exigen la toma de medidas urgentes, esto se puede hacer a través de la declaración de un estado de excepción”, afirmó.

En particular, la conmoción interior está regulada por el artículo 213 de la Constitución y la Ley 137 de 1997, y se activa cuando el orden público sufre amenazas severas contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Subrayó que su carácter debe ser excepcional, no prolongado ni habitual.

Casos en los que ha sido declarado el estado de conmoción interior en Colombia

Magaldi recordó que antes, el estado de sitio permitía medidas extremas como el Decreto 0012 de 1959, que otorgaba a los comisarios de policía la facultad de adoptar medidas inmediatas para mantener el orden público, imponer sanciones menores como multas o arrestos breves y actuar de manera preventiva frente a alteraciones de la convivencia.

De esta manera, se les confería un poder amplio que combinaba funciones administrativas y cuasi judiciales en sus jurisdicciones. Estos abusos motivaron la reforma de 1968, que estableció control automático de constitucionalidad.

Asimismo, explicó que tras la Constitución de 1991 la regulación fue más estricta, con ejemplos como los decretos de 1992 y 1993 contra el narcotráfico, que aunque restrictivos resultaron útiles.

Por otra parte, es importante destacar que César Gaviria decretó el estado de conmoción interior en 1992 para enfrentar atentados y secuestros, y nuevamente en 1994, aunque esta vez fue declarado inconstitucional.

Por su parte, Ernesto Samper lo utilizó en 1995: primero contra acciones subversivas, sin éxito jurídico, y luego tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, con aval de la Corte en 1996.

En el caso de Álvaro Uribe lo aplicó en 2002 al iniciar su mandato, aunque su extensión fue anulada, y en 2008 por un paro judicial.

¿Por qué en 2025 la conmoción interior casi no tiene cabida en Colombia?

El experto explicó que en años recientes se intentó declarar la conmoción interior en el Catatumbo debido a una crisis humanitaria, pero la Corte la declaró inconstitucional alrededor de 2023 o 2024, evidenciando un control más estricto.

También señaló que en 2025 este mecanismo prácticamente no tiene aplicación, ya que las perturbaciones derivadas del conflicto armado y sus múltiples actores dejaron de considerarse excepcionales.

“El Estado debe responder con sus facultades ordinarias, y la conmoción interior ha cedido espacio a otros estados de excepción, como el de emergencia, que se ha usado para crisis humanitarias, sociales, ecológicas o económicas”, concluyó.