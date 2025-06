El presidente Petro aseguró que, sin recursos, el Ejército tendrá que salir del Catatumbo

Catatumbo

Sin recursos, el Ejército tendrá que salir del Catatumbo, esas fueron las palabras que pronunció el presidente Gustavo Petro en su más reciente alocución. Resaltó que, sin los recursos del decreto de Conmoción Interior, no se puede garantizar la estadía del Ejército en esta región y criticó la decisión de la Corte de tumbar este decreto por vicios administrativos.

“Qué lamentable que se cayeran los decretos del Catatumbo, no lo puedo entender. O sea, 100 muertos asesinados en el Catatumbo, 60 mil desplazados, terror en toda la población y ¿No es una conmoción interior porque faltó la firma de un ministro? ¿Qué es eso?“, cuestionó el jefe de estado.

Agregó además que “se han matizado las decisiones, porque prácticamente la caída de la Conmoción Interior implica que el Ejército tiene que salir del Catatumbo, no hay plata para financiarlo".

Argumentó su pronunciamiento indicando que “no hay plata porque el señor Cepeda hundió la ley de financiamiento en las Comisiones Terceras y no hay otra forma de tener dinero, porque el decreto del presupuesto fue hace meses aprobado, por mí, no por el Congreso. Entonces, solo queda la Conmoción interior y la hubo, o qué son 60 mil desplazados de un día para otro y 100 asesinados, que creo que son más, ¿Qué es eso, si no es Conmoción Interior?“.

Concluyó que “defender esa población, que es con justicia social y con armas, también se cae. Entonces, ¿Cómo se defiende el estado?“.

El próximo 16 de junio se cumplirán cinco meses de esta crisis registrada al norte del departamento fronterizo.