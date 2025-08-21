Gobierno Petro calificó asilo de Carlos Ramón Gonzáles en Nicaragua como “inamistoso y agresivo”

Colombia

Luego de que se confirmara que Nicaragua rechazó la solicitud de extradición hecha por el Gobierno Petro para el regreso de Carlos Ramón González al país, el ministro del Interior Armando Benedetti mostró el descontento del poder ejecutivo de Colombia y advirtió que esto podría tener impacto en la relación bilateral con ese país.

“Si el presidente de la República pide en extradición a Carlos Ramón González y Nicaragua se niega a hacerlo, es un acto inamistoso, casi que agresivo con el gobierno de Colombia. Más que ofender, es que si el presidente pide en extradición a alguien, a cualquier país en el cual existen los tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Lo que ha sucedido no debe pasar”.

Benedetti anticipó que el Gobierno colombiano podría reaccionar ante la negativa de Nicaragua: “Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas después de esto”.

Y aunque optó por no pronunciarse sobre las investigaciones para determinar quién fue el responsable de la solicitud de residencia que permitió a González mantenerse en ese país en este segundo semestre del 2025, Benedetti enfatizó en que “el Presidente de la República siempre ha pedido que quienes son los culpables tiene que pagar”.