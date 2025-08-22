Gobierno Petro prepara decreto de conmoción interior tras atentado en Cali y ataque en Amalfi

Colombia

Ante el recrudecimiento de la violencia que dejó como resultado un atentado en la ciudad de Cali y un ataque a un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, en Antioquia, el Gobierno Nacional trabaja ya en la construcción de un decreto para declarar estado de conmoción interior.

La medida, según fuentes en la Casa de Nariño, aplicaría en la región del Valle y Valle del Cauca y tendría una vigencia de 90 días. Sus alcances y vigencia, precisamente, son objeto de discusión en el consejo de seguridad extraordinario que se adelanta en Cali desde las 7 de la noche de este jueves 21 de agosto.

Justamente, según explican las fuentes de Alto Gobierno, la decisión se hará oficial una vez termine este consejo. Sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha expresado su oposición a este mecanismo, señalando que no sería necesario, sino que más bien desviaría la atención de la crisis de seguridad.

La última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro, quien es acompañado por el Ministerio de Defensa y la Cúpula Militar en este encuentro extraordinario, junto a las autoridades locales y regionales.