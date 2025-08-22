¡Prográmese! Festival de las Cometas en Bucaramanga. ¿En dónde?

Bucaramanga

Bucaramanga se prepara para vivir la séptima versión del Festival de las Cometas que se realiza en el barrio La Joya. Un encuentro cultural que ya se ha convertido en tradición para la comunidad del sector, pero también para los bumangueses que visitan en familia con el propósito de compartir esta actividad de años de tradición.

El edil del sector, Larry Duván Sánchez, edil de la comuna 5 de Bucaramanga, destacó que el evento se llevará a cabo este sábado 23 y domingo 24 de agosto y tendrá múltiples actividades para todas las edades.

Lea también: “Muy pronto esta manifestación la hacemos en la Casa de Nariño”: Jaime Andrés Beltrán

“Este es un festival de barrio popular, una cultura que ya es muy tradicional en La Joya, y que este año no podía ser la excepción”, señaló el edil, quien explicó que el objetivo principal es mantener viva esta costumbre entre las nuevas generaciones.

Programación Festival de las Cometas en Bucaramanga

La programación comenzará el sábado en la mañana con un taller de construcción de cometas dirigido a niños y jóvenes.

“No queremos que esta cultura se pierda, por eso les vamos a enseñar a hacer sus propias cometas y les daremos los implementos para que participen”, comentó.

Podría interesarle: ¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento a los parques de Bucaramanga? esto responde la Alcaldía

Agregó que también en los dos días de programación vamos a estar presente al menos 30 emprendedores que estarán exponiendo sus productos.

El mismo sábado en la tarde se realizará la esperada “batalla de cometas”, una actividad que, según el edil, se vive tradicionalmente durante todo el mes y es de gran expectativa de los habitantes en este barrio.

Más noticias: Histórico fallo ordena proteger la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja

El domingo, desde las 9:00 de la mañana, se abrirá la feria con los emprendedores locales que ofrecerán productos y también gastronomía. Además, se desarrollará el concurso del festival, en el que se premiarán las categorías infantil y mayores.

“Invitamos a toda Bucaramanga, al toda el área metropolitana para que venga y participen de algo cultural como son las cometas, este año en el festival 2025″, expresó Larry Sánchez, líder de la comuna 5 de Bucaramanga.