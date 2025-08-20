¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento a los parques de Bucaramanga? esto responde la Alcaldía

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga respondió a las inquietudes y denuncias de la comunidad sobre el estado actual de varios parques de la ciudad. De acuerdo con la administración, el retraso en labores de poda y limpieza se debe a un proceso de transición con la nueva empresa encargada del cuidado de zonas verdes, la Empresa de Aseo de Bucaramanga - EMAB.

“Queremos informar que las cuadrillas de poda y de mantenimiento o ”parqueros” como se conocen popularmente, se encuentran suspendidas temporalmente por la transición con la nueva empresa, que es la EMAB, pero a partir de la próxima semana estarán nuevamente en servicio”, precisó Deimer Mauricio Mosquera, gerente de ciudad de la Alcaldía de Bucaramanga.

Lea también: Exalcaldes y empresarios de Bucaramanga reaccionaron a la orden de liberación de Álvaro Uribe

Agregó, que las recientes lluvias habrían provocado el crecimiento acelerado de maleza en diferentes espacios. Sin embargo, la administración aseguró que se han mantenido labores de aseo en coordinación con la Empresa de Aseo de Bucaramanga, mientras se reactiva la operación plena.

#NosEnvian | Comunidad denuncia que el Parque San Pío está en malas condiciones. "Está enmontado y ahora es basurero, le falta mantenimiento", dicen los ciudadanos. pic.twitter.com/vnNQ7BvwJA — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 19, 2025

“Estamos ya prestos, Dios mediante, la otra semana a iniciar con las cuadrillas de poda, de guarda parques, y no solamente la poda, sino también el envejecimiento, el cuidado, lo que tiene que ver con la siembra de plantas”, comentó Mosquera.

Podría interesarle: La orden es no colaborar: Asesor de la Alcaldía de Bucaramanga se despachó por préstamo del estadio

Como ejemplo, desde la Alcaldía destacan la plantación de más de 7.000 especies en el Parque San Pío, en la carrera 36.

Finalmente, el gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía para hacer uso adecuado de las canecas de basura y mantener los espacios limpios.

“Seguimos atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, seguimos con nuestra obligación y nuestro deber del cuidado de parques, sabemos que esto es lo que nos caracteriza como la ciudad de los parques. El alcalde Jaime Andrés está atento de todas las situaciones y que la comunidad siga disfrutando de estos espacios que son para el pueblo”, puntualizó el gerente de ciudad de la administración municipal.

Más noticias: Hinchas del Junior atacan a joven bumangués con 10 puñaladas en Barranquilla: familia exige justicia

Así las cosas, se espera que entre el 25 y 30 de agosto, es decir la próxima semana, la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la EMAB, retomen el cuidado y mantenimiento de los diferentes parques de la ciudad.