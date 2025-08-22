¡Pilas! Desvíos y cierres viales en Bogotá el fin de semana: duración y rutas alternativas

Este fin de semana llega a Bogotá el Hip Hop al parque que se realizará en el Parque Simón Bolívar. El evento contará con la participación de 24 artistas, además ofrecerá una robusta programación alterna que enriquecerá la experiencia del público con arte, cultura y sostenibilidad de la capital del país.

Sin embargo, ya sea que asista o no a este evento es importante que tenga en cuenta que se realizarán algunos cierres viales para garantizar la correcta realización de este evento.

Tramo vial, día y horario en que se realizarán los cierres

EN LA alzada norte de la avenida calle 63 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 68, 23 y 24 de agosto de 2025, de 09:00 a. m. a 11:00 p. m.

Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 , 23 y 24 de agosto de 2025, de 09:00 a. m. a 11:00 p. m.

, 23 y 24 de agosto de 2025, de 09:00 a. m. a 11:00 p. m. Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 23 y 24 de agosto de 2025, de 09:00 a. m. a 11:00 p. m.

¿Cuáles desvíos están autorizados?

Aquellas personas que transiten en sentido norte – sur por la avenida carrera 60 y toman la avenida calle 63 al occidente, deberán continuar por la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente. Las personas que transiten en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente. Las personas que se movilicen en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. Las personas que transiten en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y desear tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente.

Si usted va a asistir al festival estas son las rutas de Transmilenio para llegar o salir del parque

La empresa Transmilenio anunció el funcionamiento de 15 rutas troncales en las estaciones de 7 de Agosto y Movistar Arena, y 31 de rutas TransMiZonal en la avenida carrera 68 para que pueda salir o ingresar al festival.

Afirmaron que una vez las personas lleguen a las estaciones, los tiempos de caminata para ingresar al Parque Simón Bolívar son de alrededor 15 a 40 minutos, dependiendo de su ubicación.

Además, desde la empresa dieron la recomendación de mantener recargada la tarjeta TuLlave con anterioridad y planificar los viajes con anticipación.

