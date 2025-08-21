Las novedades del 27º Festival Hip Hop al Parque de Bogotá 2025

El 23 y 24 de agosto se realiza la edición 27 del Festival Hip Hop Al parque en el Simón Bolivar de Bogotá / Foto: Colprensa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Festival

El sábado 23 y domingo 24 de agosto se realizará la edición número 27 del Festival Hip Hop al Parque. Una de las novedades más destacadas este año es lo balanceado de los carteles para ambas fechas del certamen, explicó Jonpi en diálogo con Lo Más Caracol.

El experto en música y cultura urbana también resaltó que esta edición contará con agrupaciones provenientes de Estados Unidos, cuna del Hip Hop, cuyos integrantes tienen origen colombiano.

El cartel de invitados incluye bandas de Chile, Brasil, Cuba, España, Francia y Venezuela, además de varias agrupaciones nacionales y una docena de artistas distritales, seleccionados mediante convocatoria pública.

Jonpi explicó que el ingreso al Parque Metropolitano Simón Bolívar será a partir de las 10:00 a.m., y la primera agrupación subirá a tarima a las 12:00 m.. Añadió que hará parte de la transmisión de Capital, el canal de televisión pública regional de Bogotá.

El cartel internacional destaca por su igualdad de género, con el mismo número de invitadas e invitados. Lo encabeza la chilena Ana Tijoux, reconocida activista contra la violencia de género, defensora de los derechos humanos y nominada en varias ocasiones a los Grammy. Su trayectoria la ha llevado a colaborar con figuras como Wyclef Jean y Alicia Keys.

También estarán:

Coast Contra (EE. UU.), líderes de la nueva generación del rap .

(EE. UU.), líderes de la . The Beatnuts , dúo neoyorquino orgulloso de sus raíces colombianas y dominicanas .

, dúo neoyorquino orgulloso de sus raíces . Lord Kossity , leyenda francesa del rap, dancehall y reggae .

, leyenda francesa del . El B (Cuba), ahora como solista tras su paso por Los Aldeanos .

(Cuba), ahora como solista tras su paso por . Conexão Katrina (Brasil), con letras sobre la lucha de las mujeres afro y comunidades vulnerables.

(Brasil), con letras sobre la y comunidades vulnerables. Las Ninyas del Corro (España), que promueven la identidad, el empoderamiento y el trabajo social .

(España), que promueven la . Neblinna (Venezuela), una de las voces femeninas más potentes del rap latinoamericano.

El talento colombiano también brillará con:

El Nido (Bucaramanga)

(Bucaramanga) Granuja , exitoso MC de Medellín

, exitoso MC de H2O – Hip Hop Organizado (Cali)

(Cali) Dj Destroy Arms, radicado en Argentina, formador de nuevas generaciones

Finalmente, la voz de los barrios de Bogotá estará representada por los 12 artistas ganadores de la Beca Hip Hop al Parque:

Alfa Gama, Aros García, Doggy Fresh, H-Ico el señor del Funk, Jamblock Jr., M.D.A Fellaz, Monfu Ywc, Spektra de la rima, Dj Germán López, Dj Hype Box, Dj Saizawer y Dj Yamant.