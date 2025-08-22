Del 1 al 7 de septiembre se celebrará el Onomástico de Pasto: Esta es la agenda oficial

Pasto - Nariño

Del 1 al 7 de septiembre la capital nariñense vivirá el Onomástico de Pasto 2025, una celebración que reunirá eventos artísticos, culturales y recreativos de carácter público en diferentes escenarios de la ciudad, con una programación que se compone de concursos, ferias, festivales musicales y teatrales, con el objetivo de resaltar el talento local y atraer visitantes.

Uno de los principales atractivos será el XI Concurso Internacional de Tríos ‘Alma Musical para el Mundo’, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre en la Plaza de Nariño, que para esta edición se contará con las categorías Novel (para menores de 18 años), Profesional, Abierta, Alternativa y Maestros. Los invitados especiales serán Trío Fronterizo (1 de septiembre), Los Garles de Ecuador (2 de septiembre) y Puerto Candelaria (3 de septiembre).

Del 4 al 6 de septiembre se llevará a cabo el Festival Galeras Rock, con la participación de 15 bandas locales y agrupaciones nacionales. Entre los artistas estelares estarán Masacre y Kraken (4 de septiembre), Dawer x Damper y La Etnnia (5 de septiembre) y Los Fabulosos Cadillacs (6 de septiembre) que también estarán en la Plaza de Nariño.

La programación musical cerrará el domingo 7 de septiembre con ‘Pasto en Salsa’, evento que contará con la presentación del exvocalista de la orquesta Adolescentes, Juan Carlos ‘El Lobo’; el exvocalista de Hermanos Lebrón, Orlando Hurtado; y la Orquesta La Palabra.

Además, del 4 al 7 de septiembre se desarrollará la Feria Pasto Hecho a Mano en la Casona Taminango, espacio que contará con intervenciones artísticas, culturales, exhibiciones de oficios y presentaciones de libros.

En la misma fecha se desarrollará el Festival Internacional de Teatro en las instalaciones del Aleph Teatro, y que el primer Torneo Onomástico Ciudad Sorpresa de Billar 3 Bandas que se cumplirá del 1 al 5 de septiembre en el club de billar Gabriels.