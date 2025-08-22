“Ni un peso más para Sotramac”: alcalde Dumek lanzó duras críticas contra operador de Transcaribe

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, calificó de “desleales” a los directivos de la empresa Sotramac, operador de Transcaribe, por sus maniobras para no realizar inversiones en el parque automotor que presta servicio en la ciudad, y por quejas presentadas contra él, ante la procuraduría.

Turbay Paz, fue enfático en señalar que no habrá un peso más para la empresa, porque el distrito no puede asumir los gastos de un privado que ha recibido cerca de 300 mil millones de pesos, y desde el año 2018 no adquiere un solo bus.

“Sotramac tiene casi el 50 % de buses varados y los que están en las calles protagonizan todo lo que está mal”, declaró Dumek.