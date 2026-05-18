3.500 uniformados de acompañamiento a los viajeros en los diferentes ejes viales de Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena en este Plan Retorno del puente festivo de “La Ascensión” invita a todos los conductores a seguir respetando las normas de tránsito y evitar conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, contribuyendo así a prevenir la accidentalidad vial.

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A través de cuatro (4) áreas de prevención con más de 100 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, se realizan controles en los corredores viales, acompañando a los conductores y viajeros.

Con esta actividad se realizan pausas activas con el fin de recuperar energía y mejorar el desempeño al conducir, manteniendo una actitud preventiva al peligro.

Las asistencias mecánicas son una herramienta de acercamiento al ciudadano para facilitar el tránsito de todos los usuarios de la vía, además de solucionar cualquier contratiempo que se pueda presentar con los vehículos sobre las rutas nacionales llamando al #767.

Durante este puente festivo se han movilizado más de 81.000 vehículos por las vías de Bolívar.

En la terminal de transporte se han despachado 3.213 buses y en la terminal aérea, 167 vuelos nacionales y 41 internacionales, donde han transportado a más de 65.200 personas.

La Subcomandante de la Seccional de Tránsito y Transporte, capitán Iwonne Liseth Díaz Díaz, indico que se ha presentado lastimosamente cinco (5) siniestro vial, donde han resultado tres (3) personas lesionadas y dos (2) personas fallecidas.

De la misma manera por incumplimiento a la norma de tránsito se han aplicado 259 comparendos y la inmovilización de 122 vehículos y motocicletas.

Invitamos a todos los conductores y ciudadanos a madrugarle al plan retorno y a respetar las normas de tránsito.

La Policía Nacional invita a todos los conductores a seguir estas recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro durante este puente festivo:

1. Revisa tu vehículo antes de viajar: Verifica el estado de los frenos, llantas, luces y niveles de aceite y líquido de frenos.

2. Respeta los límites de velocidad: Conduce de manera prudente y evita maniobras peligrosas.

3. No mezcles alcohol y conducción: Si vas a tomar, asigna un conductor designado.

4. Usa el cinturón de seguridad: Es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

5. Descansa antes de conducir: Evita manejar si estás cansado o con sueño.

6. Mantén la distancia de seguridad: Respeta la distancia con otros vehículos para evitar colisiones.

7. Respeta las señales de tránsito: Cumple con las normas viales y obedece las indicaciones de los agentes de tránsito.

8. Evita distracciones: No uses el celular mientras conduces y mantén la atención en la vía.

9. Revisa el clima y las vías: Infórmate sobre las condiciones climáticas y del estado de las carreteras antes de salir.

10. Documentos en regla: Lleva contigo tu licencia, SOAT, revisión técnico-mecánica y demás documentos al día.