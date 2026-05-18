Fitch Ratings confirma la calificación de riesgo AA para Cartagena por sus finanzas robustas

La más reciente revisión de calificación de riesgo crediticio realizada por Fitch Ratings dejó una buena noticia para la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz: por tercer año consecutivo, la firma internacional confirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo del Distrito en ‘AA(col)’ y ‘F1+(col)’, respectivamente, manteniendo además una perspectiva estable.

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La decisión ratifica la solidez financiera e institucional de Cartagena y refleja la confianza del mercado y de los organismos especializados en la capacidad de la Administración distrital para cumplir oportunamente sus compromisos financieros, mantener estabilidad fiscal y avanzar en la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay expuso: “Esto es la respuesta ciudadana a que ahora los impuestos sí se ven. Esto se ve reflejado en una ciudad que progresa, con garantías para cumplir con su plan de desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, basado en la confianza en la gestión pública”.

Y destacó: “Recuperamos la confianza ciudadana en la Administración distrital; y a través de procesos de recaudo modernos y eficientes garantizamos la inversión social ambiciosa y el manejo sano de toda deuda pública. Así Cartagena avanza sin tener que estar rogando recursos a nadie”.

De acuerdo con el informe, la calificación reconoce que Cartagena mantiene indicadores financieros sólidos, con métricas de sostenibilidad de deudas favorables y una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones mediante el flujo de efectivo anual, soportado en el crecimiento de los ingresos y en el dinamismo económico de la ciudad.

La agencia también tuvo en cuenta dentro de su escenario de análisis el actual cupo de endeudamiento del Distrito por aproximadamente 1,5 billones de pesos, así como los desembolsos proyectados para financiar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo social, concluyendo que Cartagena mantiene una capacidad adecuada para sostener sus indicadores financieros y cumplir con sus compromisos.

Adicionalmente, la calificadora resaltó que la solidez financiera y la capacidad institucional de Cartagena han permitido compensar el deterioro del riesgo país derivado de la situación fiscal de la Nación, manteniendo para el Distrito una perspectiva estable y una posición favorable frente a otros gobiernos territoriales del país.

Cartagena avanza con responsabilidad y sostenibilidad fiscal

La Administración distrital resaltó que esta ratificación constituye un respaldo a la disciplina fiscal, a la planeación responsable de las finanzas públicas y al manejo técnico de la deuda, en un contexto en el que Cartagena continúa impulsando inversiones estratégicas orientadas al cierre de brechas sociales, al fortalecimiento de la infraestructura y a la competitividad del territorio.

“El resultado de esta calificación demuestra que Cartagena avanza por una senda de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Desde la Secretaría de Hacienda seguimos comprometidos con fortalecer los ingresos del Distrito mediante una gestión eficiente y moderna, al tiempo que trabajamos en optimizar el gasto público para garantizar que cada recurso se traduzca en más inversión social, infraestructura y proyectos estratégicos para los cartageneros. Esta evaluación además ratifica que, aun considerando el actual proceso de endeudamiento del Distrito, Cartagena mantiene fundamentos financieros sólidos y capacidad de pago”, señaló el secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González.

El informe también reconoce el potencial económico de Cartagena, sustentado en una economía diversificada con fuerte vocación turística, actividad portuaria e importante desarrollo industrial y comercial.

Para el Distrito, mantener una calificación ‘AA(col)’ con perspectiva estable representa una señal de confianza para inversionistas, entidades financieras y organismos multilaterales, consolidando a Cartagena como una ciudad con capacidad institucional para ejecutar proyectos de alto impacto y garantizar sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que continuará trabajando en el fortalecimiento de las finanzas públicas, la optimización de los ingresos, la eficiencia del gasto y la gestión responsable de los pasivos, con el propósito de seguir consolidando un modelo de desarrollo sostenible, transparente y orientado al bienestar de todos los cartageneros.