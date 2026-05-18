Alias “Mecha Corta” cayó con un revólver en Arjona, Bolívar

En medio de los operativos de control y prevención que adelanta la Policía Nacional en el municipio de Arjona, fue capturado un sujeto conocido con el alias de “Mecha Corta”, señalado de incurrir en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

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La detención se registró en el barrio Sueños de Libertad, donde uniformados adscritos a la estación de policía Arjona adelantaban labores de patrullaje, verificación de antecedentes y registro a personas con el fin de prevenir hechos delictivos en este sector del municipio.

Según las autoridades, durante el procedimiento policial le practicaron un registro personal al sospechoso y le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, la cual no contaba con documentos que acreditaran su legalidad o permiso para porte.

De inmediato, los uniformados le dieron a conocer sus derechos como persona capturada y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones competentes para ser dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias “Mecha Corta” presenta anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, antecedentes que ahora son materia de verificación por parte de las autoridades.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, indicó que “estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente contra los actores delincuenciales que buscan generar afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento”.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para continuar denunciando cualquier hecho sospechoso o actividad relacionada con el porte ilegal de armas, recordando que la información suministrada por los ciudadanos es clave para seguir golpeando la delincuencia en los diferentes municipios de Bolívar.