Cayeron más de tres toneladas de cocaína cerca a Cartagena: operación liderada por Estados Unidos

A unas 90 millas de Cartagena la tripulación del guardacostas Tahoma de Estados Unidos, interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas de contrabando que transportaban aproximadamente 6085 libras de cocaína, valoradas en casi 45,8 millones de dólares.

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Esta incautación representa 2,3 millones de dosis potencialmente letales de cocaína que no llegarán a las calles estadounidenses.

La tripulación del Tahoma desplegó sus dos lanchas y la tripulación del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, deteniendo las tres embarcaciones.

Una de las embarcaciones se resistió a la orden y requirió el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse, lo que provocó que los presuntos contrabandistas saltaran por la borda.

La tripulación aérea lanzó varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

“La interceptación simultánea de tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de nuestras tripulaciones”, declaró el comandante. Nolan Cuevas, comandante del Tahoma, declaró: “Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y el trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”.

La tripulación del Tahoma descargará aproximadamente 3.700 kilogramos de narcóticos, con un valor cercano a los 61,6 millones de dólares.

“Ejecutar una misión tan compleja exige la máxima competencia de nuestra tripulación”, afirmó Cuevas. “Nuestro éxito requirió la integración de una capacitación minuciosa, una logística cuidadosamente planificada y una coordinación conjunta. Estamos muy orgullosos de nuestros esfuerzos para impedir que las redes ilícitas amenacen nuestra seguridad”.

En las operaciones de interceptación participaron los siguientes recursos y tripulaciones:

- Guardacostas Tahoma

- Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera

- Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional Sur

- Personal de guardia del Distrito Sureste de la Guardia Costera