Distrito ganó 47 pleitos judiciales para recuperar 7,4 mil m² de espacio público en Chambacú

El pasado 1 de diciembre de 2025, Cartagena recuperó más de 7 mil metros cuadrados de espacio público invadidos por particulares hace décadas en Chambacú, en el sector Papayal de Torices. El desmonte de una panadería y dos talleres, ubicados en la esquina del sector, dio paso a la finalización de una batalla jurídica que dejó más de 40 tutelas a favor del Distrito, y que permitieron avanzar con las obras del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

Antes del desmonte de esos negocios, ya el Distrito, a través de dependencias como la Secretaría del Interior, Gestión del Riesgo, Espacio Público, Bomberos, entre otras, había despejado el lugar de decenas de cantinas, parqueaderos ilegales, talleres y lugares donde presuntamente se expedían y se consumían estupefacientes.

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En el mismo sitio, pero con un enfoque diferente, Corvivienda trasladó y subsidió a cerca de 50 familias para que dejaran de vivir en medio de tablas, escombros y basuras, y hoy vivan en techos dignos. Y, por su parte, la Umata rescató 30 perros y gatos en condición de calle que, luego de ser atendidos por veterinarios, fueron integrados a procesos de adopción.

Volviendo a la defensa jurídica, Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que los fallos son el resultado del trabajo de un equipo técnico, preparado y multidisciplinario comprometido con el proyecto de ciudad del Gobierno Distrital del Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

7,4 mil metros cuadrados recuperados: así fue el proceso

Hace casi 2 años, con la llegada de Dumek Turbay a La Aduana, se anunció la construcción del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, “el gran parque de integración de Cartagena” ubicado en el sector aledaño a Muebles Jamar y la carrera 14 de Torices, y que se puso en marcha desde el 3 de enero de 2024 cumpliendo una promesa de campaña del Alcalde Mayor.

Así, el 31 de enero de 2025, la Inspección de Policía de la Comuna N. 2 ordenó el restablecimiento del espacio público por distintos establecimientos y asentamientos irregulares en un área total de 7.404,17 m2 en Chambacú, contiguo a la carrera 14 y en las inmediaciones de un reconocido local de venta de muebles.

Desde ese momento la batalla jurídica por recuperar el espacio público ocupado en Chambacú sorteó 44 tutelas y un incidente de desacato.

La defensa de la Oficina Asesora Jurídica finalizó con un balance de 33 acciones a favor del Distrito, 2 acciones desistidas y 9 en espera de fallo.

Con el radicado 2025-00062 del 24 de enero de 2025, Leonardo Rubio, un ex-aspirante al Concejo por “Fuera Malandrines”, abrió la lista de 44 tutelas que ganó el Distrito presentadas contra la Inspección de Policía de la Comuna No.2 y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana por la recuperación del espacio público en Chambacú.

En su acción, Rubio “impetró la referida acción en nombre propio, por la supuesta violación a su derecho al Debido Proceso y Confianza Legítima.”, como registró la Revista Metro.

El Juzgado 13 Civil Municipal del Distrito Judicial de Cartagena negó la acción por improcedente.

20 días después, el 18 de febrero de 2025, Helder Jarol Mosquera, Sandra Balseiro, Marcos Barrios, interpusieron, cada uno, una acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al «debido proceso», «vivienda digna» y «mínimo vital».

Los accionantes solicitaron la suspensión inmediata de cualquier acción de desalojo ya que lleva más de 20 años habitando y comercializando en el predio. A su petición, los Juzgados resolvieron negar los amparos, puesto que no se probó que las decisiones adoptadas por el Distrito vulneraron de forma grave el derecho fundamental al debido proceso del accionante o que estas resulten incompatibles a la finalidad del proceso policivo.

Transcurrido este tiempo, siete tutelas y múltiples audiencias públicas sin conciliación después, la orden de la Policía de la Comuna N. 2 fue revisada en segunda instancia por la Secretaría del Interior. Así, el 25 de febrero, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, ratificó la orden policiva del 31 de enero.

Aún así, propietarios de dichos negocios, en solo un mes, presentaron 9 tutelas más, reclamando la presunta vulneración de derechos; acciones que, tras revisarse el material probatorio y la argumentación de la Oficina Jurídica del Distrito, fueron desestimadas por los juzgados, ratificando las acciones de recuperación del Espacio Público adelantadas por el Distrito.

A este punto, el Distrito de Cartagena habría ganado 16 acciones de tutela en su contra con la defensa de la Oficina Asesora Jurídica.

El intento de enredar a la justicia que terminó con una denuncia en la Fiscalía

Mientras avanzaban las obras de recuperación de Chambacú, el Distrito fue notificado por el Juzgado Noveno Penal Municipal de un supuesto desacato. En el Incidente, el abogado Robinson Arroyo afirmaba contar con poder para ejercer la representación judicial de la señora Ana Batista Urueta, mediante un poder firmado por Claudia Turizo Batista, hija de Batista, y quien habría ganado una tutela del proceso en 2011.

Así, como medida provisional en respuesta al incidente, el Juzgado ordenó la suspensión del desalojo y recuperación del sector. Luego de conocerse el presunto desacato, la Oficina Asesora Jurídica, solicitó formalmente la nulidad de la medida previa concedida.

La Oficina Jurídica hizo hincapié en que el abogado Robinson Arroyo no reportó que Ana Batista falleció en 2023, según reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y acciones de tutela tramitada en el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones para Adolescentes de Cartagena, en la que figura como accionante el señor Tito Rodríguez Pérez, compañero permanente de la señora Ana Batista, induciendo a la jueza a un error e incurriendo el jurista en un presunto fraude procesal.

Asimismo, Jurídica evidenció que Batista figura como única titular de la orden de tutela, por lo que no hay sucesión del amparo de sus derechos tras su muerte.

Tras revisar el caso, el Juzgado dejó sin efectos la medida provisional de suspensión; declaró la improcedencia del incidente de desacato ante la carencia actual del objeto por la muerte de Batista; y cerró y archivó el proceso.

Además, compulsó copias disciplinarias y penales a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y a la Fiscalía General de la Nación por la actuación cuestionable del abogado Robinson Arroyo Zúñiga.

9 casos más a favor de Cartagena

Después del caso de Ana Batista Urueta, a corte de 23 de octubre de 2025, el Distrito recibió otras casi 30 acciones de tutela en su contra. 28 en total. Nueve (9) de esas tutelas alegaron una presunta violación a derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, salud, integridad, igualdad, debido proceso y protección especial de los menores y madre cabeza de familia. vivienda digna, igualdad y debido proceso.

Los juzgados que revisaron los casos contra la Alcaldía Mayor de Cartagena, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena e Inspección de Policía No. 2, resolvieron negar las pretensiones de los accionantes y fallar en favor del Distrito de Cartagena.

1 fallo, 14 tutelas favorables

La acción de tutela, interpuesta por Daylester Fontalvo Fernandez, con la acumulación de otras 13 acciones, alegaba la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, igualdad y debido proceso, buscando la suspensión inmediata del desalojo programado.

El Juzgado Doce Civil Municipal fue enfático en señalar que el derecho a la vivienda digna del accionante no estaba siendo vulnerado por la Alcaldía, dado que “no es obligación de las entidades accionadas suministrar al accionante un lugar de vivienda o un trabajo ya que él mismo ha sido encontrado como un infractor y ocupante ilegal de un inmueble de uso público y de naturaleza pública”.

Con la victoria judicial por la recuperación del espacio público en el sector El Papayal, Nuevo Chambacú se consolida como la mayor obra deportiva y recreativa en Cartagena, abriendo sus puertas para todos los cartageneros este 15 de mayo de 2026.