Gremio médico en alerta por desalojo de la Academia de Medicina de su sede en Cartagena

Una fuerte preocupación manifestaron los gremios de la salud tras conocerse el desalojo físico de la centenaria Academia de Medicina de Cartagena de Indias, la cual venía funcionando en su histórica sede de la Casa del Tejadillo, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad. La medida generó una reacción inmediata por parte de diferentes organizaciones científicas del país, que calificaron el hecho como un duro golpe para la memoria histórica y la institucionalidad de la salud en el departamento de Bolívar.

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Frente a esta situación, el Colegio Médico Colombiano - Capítulo Bolívar, presidido por el médico pediatra Henry Rafael Vergara Sagbini, alzó su voz de rechazo y lideró los pronunciamientos locales en defensa de la corporación. El líder gremial, en conjunto con la doctora Manuela Berrocal Revueltas, presidenta de la academia local, y Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expusieron la gravedad de la coyuntura a través de una misiva dirigida directamente a la administración departamental.

Llamado a las autoridades

En el documento oficial enviado al gobernador Yamil Arana Padauí para frenar la parálisis operativa de la entidad, los firmantes hicieron un enérgico llamado de urgencia. En uno de sus apartes principales, el gremio médico enfatizó la necesidad de salvaguardar el legado de la corporación, señalando que se “espera la pronta intervención del señor Gobernador, para evitar semejante atropello a una entidad que hace parte de la historia gloriosa de la Medicina en Cartagena y de toda Colombia”.

La encrucijada financiera y logística de la institución ya venía asomándose desde mediados de 2025, época en la que se discutían los recursos asignados por la Gobernación para cubrir gastos de funcionamiento, arriendos y servicios públicos.

Ante el actual escenario de desalojo, la comunidad científica permanece a la espera de una mesa de diálogo institucional que permita reubicar los archivos históricos y el mobiliario, recordando enfáticamente en la misiva que el patrimonio científico y de la salud de la capital de Bolívar “debe entenderse como un elemento vivo, conectado con las dinámicas sociales y culturales de los territorios”.