Exportaciones de carbón caen 10 millones de toneladas entre enero y junio: Fenalcarbón

Desde Barranquilla, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, alertó sobre el panorama que atraviesa la industria carbonífera en Colombia, marcada por una caída en la producción, menores exportaciones y una carga tributaria cada vez más alta que compromete la competitividad frente a otros países productores.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con cifras del gremio, entre enero y julio de este año el país exportó 10 millones de toneladas menos que en el mismo periodo de 2023: 9 millones corresponden a carbón térmico y 1 millón a carbón metalúrgico y coque.

“La producción ha bajado, la exportación está estancada y las empresas han decidido reducir su volumen de operación mientras persista este ambiente”, agregó.

Rechazo a restricciones de exportar carbón a Israel

El dirigente también criticó la decisión del Gobierno de restringir las exportaciones de carbón a Israel y el incremento de cargas tributarias.

Recordó que, a través de decretos, el Gobierno aumentó la tarifa de anticipo de renta para el sector del 1,6% al 4,5%, “casi triplicando el nivel de autorretenciones”, lo que está “atrapando toda la caja que puede tener el sector para irrigar hacia la pequeña minería”.

Cante mencionó que las medidas afectan no solo a la gran minería del norte del país, sino también a la pequeña y mediana minería del interior, que abastece la generación eléctrica, la producción de cemento, ladrillo, acero y coque.

“Ellos mismos le están diciendo al Gobierno Nacional que se están viendo afectados por medidas desproporcionadas, que únicamente justifican una transición energética que no ha sido planeada ni estructurada”, puntualizó.

¿Cómo se encuentra la demanda de carbón global

El presidente de Fenalcarbón recalcó que la demanda global de carbón se mantiene sólida: el año pasado alcanzó 8.772 millones de toneladas y para este año se proyectan 8.900 millones.

“No es cierto que la demanda global esté cayendo. Lo que pasa es que nosotros no somos competitivos, se ha hecho demasiado costoso producir y exportar carbones colombianos”, enfatizó.

Frente a esta situación, el gremio acudió a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para demandar medidas como el decreto 0572 que incrementó las autorretenciones.

Según Cante, este esquema implicará devoluciones por más de 2 billones de pesos en 2026, afectando gravemente la sostenibilidad de las empresas del sector.

Finalmente, llamó al Gobierno a replantear su postura frente al carbón en el marco de la transición energética: “Diferentes países han tenido que dar marcha atrás en sus ambiciones climáticas para garantizar la confiabilidad de sus matrices energéticas. En Colombia debemos hacer lo mismo y aprovechar las reservas que tenemos, porque el mundo seguirá consumiendo carbón y cada vez más”.