Andeg advierte riesgo de apagón en el Caribe por deudas a generadoras

En el marco del Foro Energético de Andeg, Luis Miguel Fernández, presidente de la Junta Directiva del gremio, lanzó una alerta sobre la situación financiera que atraviesa el sistema eléctrico nacional debido a la crisis de la empresa Air-e y los retrasos en los giros de subsidios por parte del Ministerio de Hacienda.

“Hoy enfrentamos un riesgo de apagón financiero que puede comprometer la sostenibilidad misma del servicio eléctrico”, advirtió Fernández, quien recalcó que la crisis no es exclusiva de la Costa Caribe, sino que constituye un problema de alcance nacional.

El dirigente gremial explicó que la deuda de Air-e con los agentes del mercado ya supera 1,4 billones de pesos, de los cuales 900 mil millones corresponden al sector térmico, recursos esenciales para el mantenimiento de las plantas y la compra de combustibles.

“Desde la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, en septiembre de 2023, la deuda ha aumentado en un 246%, casi 2,5 veces más que antes de la medida”, señaló.

Fernández advirtió que la situación es “verdaderamente insostenible” para las generadoras térmicas de la región Caribe, que enfrentan serias dificultades de liquidez.

“En el hipotético caso de que las plantas térmicas que hoy atienden las necesidades del sistema no puedan operar, la Región Caribe se vería abocada a un racionamiento de energía de hasta 900 megavatios en el punto de máxima demanda, lo que equivale al 35% de la demanda total de la región”, puntualizó.

Efectos negativos para los usuarios

El presidente de la Junta Directiva de Andeg agregó que este escenario afectaría directamente a millones de usuarios finales, en un contexto en el que el consumo eléctrico en Colombia crece cerca del 3% anual y en el que los máximos históricos de demanda ya no son hechos aislados, sino parte de la “nueva normalidad”.

Finalmente, Fernández hizo un llamado al Gobierno y al Congreso a tomar medidas urgentes para evitar que la crisis derive en racionamientos.

“Colombia necesita avanzar hacia un modelo de transición energética que combine viabilidad técnica, seguridad en el abastecimiento y estabilidad tarifaria, con un marco regulatorio claro y predecible que estimule la inversión pública y privada”, concluyó.