Se anocheció y los policías muertos y heridos no han sido evacuados: gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reprochó que en la las 7 p.m de este jueves los policías heridos eran tres y fallecidos 12, no han sido evacuados.

“Llegó la noche y no hemos sido capaces de evacuar, de sacar a los heridos y de sacar también a los uniformados que infortunadamente murieron”, dijo el mandatario seccional.

Al ser consultado del porqué, pasadas un poco más de siete horas del ataque, los heridos y fallecidos no han sido evacuados y tiene dos hipótesis.

“Pero no entendemos por qué la tardanza. Sabemos que es difícil, que la zona es compleja, y vuelvo y repito, solo hay dos explicaciones, o falta de determinación o falta de equipamientos e instrumentos para llegar oportunamente a donde tiene que llegar nuestra fuerza pública cuando la situación lo requiere”.

El mandatario también indicó que se eleva a 200 millones la recompensa por tres cabecillas de las disidencias del frente 36, a quienes señalan como los que ordenaron el ataque contra la policía nacional en la vereda Los Trozos de Anorí.

“Nos permita realmente poderle suministrar datos relevantes a la fuerza pública que permitan neutralizar el quehacer delictivo de estos criminales. Vuelvo y repito, doscientos millones de pesos por alias Guaricho, alias Barbas y alias Guillermino”.

Alertas

El mandatario también indicó que la situación de seguridad en la zona donde fue derribado el helicóptero, ya había sido advertida por su despacho al gobierno nacional, pero no obtuvieron respuesta. Incluso dice que son muchos los oficios enviados, pero ninguno respondió.

“Nos dejaron en visto, como es usual con nosotros los antioqueños por parte del gobierno nacional, como tampoco nos han dado respuesta sobre la asistencia militar, discusión hoy tan necesaria y tan pertinente cuando necesitamos que la inteligencia y la capacidad operativa de las fuerzas militares acompañe el quehacer de la policía”.

Finalmente, el gobernante indicó que solo espera que con el paso de las horas el número de víctimas no aumente y que más temprano que tarde se pueda extraer a las víctimas y los heridos.