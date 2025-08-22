“Gobierno debe tomar control de la seguridad”: Alex Char tras atentado en Cali y Amalfi, Antioquia

Las autoridades de Barranquilla y Atlántico rechazaron los atentados que se registraron en Cali y Amalfi, Antioquia, en donde varias personas resultaron muertas y también se registraron varios heridos.

"Esta no es la Colombia que queremos ni la que merecemos. Rechazamos con toda firmeza estos hechos y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que tome el control de la seguridad, esto no puede seguir pasando.“, dijo el alcalde Alex Char.

Mientras tanto, el Gobernador Eduardo Verano también se sumó a las voces de rechazo en el país por los atentados que se registraron este jueves.

"En un país que ha sido azotado por la violencia durante tantos años, volver a los tiempos de oscuridad y terror parece una pesadilla sin fin. Como colombiano y constituyente, me duele ver cómo es atacada nuestra fuerza pública en Cali y Antioquia“, manifestó.

Balance de los atentados en Cali y Antioquia

El atentado más grave se registró en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, en donde hubo detonaciones cilindros bombas que mataron a más de 10 civiles y más de 50 personas más resultaron heridos. La Gobernación del Valle ofreció hasta $400 millones de recompensa y se convocó a un Consejo de Seguridad.

El otro atentado se registró en Amalfi, Antioquia, en donde un helicóptero fue derribado por un dron. En este atentado ocho personas perdieron la vida y otros ocho más resultaron heridos.