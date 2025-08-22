Padre de joven fallecido en el atentado en Cali relata cómo vivió la tragedia: “No lo podía creer”

Un joven de 24 años de edad, identificado como Jhon Alexander Zúñiga, fue una de las víctimas mortales tras el atentado ocurrido en las últimas horas en la base militar Marco Fidel Suárez. Este hecho también dejó a otros seis fallecidos y 78 heridos que fueron intervenidos en centros de salud cercanos.

En entrevista para 10AM, Alexander Zúñiga, el padre de este joven, narró los momentos de angustia que vivió por cuenta de este estallido, en el que otro de sus familiares también resultó herido.

“Ayer salí de trabajar hacia las tres de la tarde, y por lo general mi hijo me espera en la casa. Luego me llaman para decirme que sonó una bomba en la base aérea de Cali. Allí murió mi hijo y mi hermana está en estado grave en la Clínica de Occidente", contó.

En sus declaraciones, Zúñiga recordó la labor que venía haciendo su hijo en la ciudad: “Trabajaba en la Secretaría de Bienestar Social como supervisor de comedores comunitarios. Era un buen muchacho y le gustaba jugar fútbol”, señaló.

Por otra parte, el padre describió cómo sucedió la tragedia: “Mi hermana tiene una moto, y le dijo a mi hijo si la podía acompañar al centro a comprar ropa. Yo llego a las 3 de la tarde a la casa cuando mi sobrino me avisa que acaban de salir. Minutos después llaman a mi sobrino y le dicen que su mamá y mi hijo habían muerto. No lo podía creer”, comentó.

Si bien había recibido este reporte inicial, el padre de familia pudo confirmar más adelante que su hermana había llegado con signos vitales a un centro de salud. Sin embargo, su hijo no corrió con la misma suerte: “Es posible que pierda un brazo, pero van a hacer todo lo posible para salvarlo. Hasta el momento, ha tenido dos intervenciones“, precisó.

José Alexander Zúñiga había regresado a finales de 2024 desde España. Tiempo después, fue incluido en el personal de la Secretaría de Educación de Cali: “Mi hijo llevaba una chaqueta de rayas negras con franja naranja. Mientras que mi hermana había quedado a su lado”,