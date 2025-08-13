Hallazgos fiscales de $20 mil millones en obras por regalías en Santander reporta la Contraloría

Bucaramanga

El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, está en Bucaramanga y el área, recorriendo diferentes obras en riesgo de convertirse en elefantes blancos. Anunció que tras la auditoría realizada en el primer semestre del 2025 se encontró un hallazgo fiscal superior a los 20 mil millones de pesos en obras por regalías.

Funeral de Miguel Uribe Turbay EN VIVO 🔴: féretro llegó a la Catedral Primada de Bogotá

“Para nosotros es un balance realmente lamentable dado que los recursos de regalías en todo el país se han convertido en proyectos que se han difuminado, que no están generando un impacto y particularmente aquí en el departamento de Santander hemos encontrado hallazgos fiscales en proyectos ejecutados en el año 2024 por valor de 21.000 millones de pesos”, dijo el vicecontralor Zuluaga.

Último adiós a Miguel Uribe: este 13 de agosto será enterrado en el cementerio central de Bogotá

Entre los proyectos que hacen parte de este hallazgo fiscal, señala el vicecontralor, hay de educación, de saneamiento básico y de infraestructura vial, destacando la variante de San Gil entre otros en riesgo.

MinInterior confirmó que familia de Miguel Uribe decidió que presidente Petro no estuviera en funeral

“Aquí, por ejemplo, la vía de San Gil tiene dificultades, ha tenido una ejecución inadecuada y el equipo auditorio encontró que los proyectos no se concluyeron adecuadamente”, agregó el vicecontralor.

En Santander hay cerca de 74 proyectos cerca de convertirse en elefantes blancos por 1.29 billones de pesos, reporta la Contraloría General de la República.