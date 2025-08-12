Usuarios denuncian fallas masivas en entrega de medicamentos en Bucaramanga
El 53 % tenía fórmulas anteriores pendientes y 48 % recibió su fórmula incompleta.
Claudia Amaya, secretaria de Salud de Bucaramanga
Bucaramanga
Una jornada simultánea de encuestas reveló serias deficiencias en el servicio de entrega de medicamentos en Bucaramanga. 682 usuarios evaluaron 16 sedes de siete gestores farmacéuticos y dejaron en evidencia retrasos, entregas incompletas y falta de información.
Hallazgos principales
- 54 % requirió autorización previa; de estos, 8 % nunca la recibió.
- 43 % tuvo que acudir a más de una sede para reclamar su fórmula.
- En el 71 % de los casos no se entregó carta de desabastecimiento.
- 53 % tenía fórmulas anteriores pendientes y 48 % recibió su fórmula incompleta.
- 4 % presentó errores de autorización por parte de la EPS y 2 % fallas en el trámite MIPRES.
- Pacientes llegan desde las 5:00 a.m. para hacer fila, aunque las sedes abren a las 7:00 a.m.
La actividad realizada entre las 7:00 a.m. y 12:30 p.m., contó con la participación de la Veeduría Ciudadana, la Contraloría General de la República, la Secretaría de Salud y Ambiente y la Superintendencia Nacional de Salud.
La Secretaría de Salud exigió a los gestores farmacéuticos entregar reportes detallados de su operación para cruzar la información con los resultados de la encuesta.
La secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya, mencionó: “La salud es un derecho fundamental y no puede depender de la paciencia del usuario. Actuaremos con rigor para que los gestores cumplan y garanticen un servicio digno y oportuno”.
La Alcaldía anunció un plan de seguimiento inmediato con participación ciudadana y de entes de control para corregir las fallas detectadas.