Caldas alza su voz contra la violencia tras los hechos ocurridos en Antioquia y Valle

Frente a los actos de violencia ocurridos en Antioquia y Valle del Cauca, las voces de rechazo desde Caldas no se hicieron esperar y piden al Gobierno Nacional garantizar la seguridad en los territorios.

El Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, rechazó los actos violentos que se han venido registrando en diferentes puntos del país e insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en las regiones y en las ciudades.

El senador Caldense Guido Echeverri, desde Manizales, manifestó su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia. El congresista advirtió que el país parece estar regresando a las sombrías épocas del pasado, cuando la violencia y los actos de terrorismo cobraban cientos de vidas inocentes, sembrando el miedo y la desolación.

En este sentido, rechazó categóricamente estas acciones delincuenciales que atentan contra la vida y la estabilidad del país.

“Muy delicado lo que está pasando, quienes dudaban de estar volviendo al pasado. Hoy se siente de que la situación del país pareciera ser la misma que hace unos10, 15, 20 años, cuando la violencia y los actos de terrorismo se dieron en todo el país, fundamentalmente las grandes de ciudades, lo que ha pasado en Cali y en Antioquia es muy delicado”.

Falla en la inteligencia Militar

Echeverri enfatizó que la situación actual genera una gran inquietud, especialmente por lo que considera una “falla en la inteligencia militar”. Según el senador, la efectividad de las fuerzas de seguridad en la prevención y neutralización de estos actos criminales es crucial para la tranquilidad de la nación.

“Le han cometido un atentado eh al corazón de Cali, muy cerca de una base militar y obviamente lo que ha ocurrido en la mafia antiterrorista también es muy grave, sobre todo porque nos encontramos en una situación donde en apariencia las fuerzas insurgentes o los grupos criminales tienen una tecnología adelantada que les permite cometer ese tipo de atentados”.

Mantener la calma en medio de atentados

El congresista hace un llamado a la ciudadanía a no perder la calma y hace un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad en los territorios y se impida que estos hechos se sigan

“Tanto el magnicidio de Miguel Uribe hace más de dos meses cuando fue el atentado, como lo que ocurrió en Cali y en Amalfi, son episodios que recuerdan efectivamente lo que está ocurriendo aquí hace muchos años de tal manera que estamos transitando el mismo pantano de violencia y de tragedia de sangre que el país ha vivido en los últimos años”, destacó el congresista Guido Echeverri.