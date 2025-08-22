Cali

Profundo dolor en Cali tras el resultado del atentado con seis víctimas fatales y 76 heridos

Las personas heridas fueron trasladadas a 17 clínicas de la ciudad; 14 de ellas aún atienden los lesionados.

Andrea Mesa - Caracol Radio Cali

Cali, Valle del Cauca.

Según la Secretaría de Salud, 76 personas resultaron heridas tras el atentado frente a la base aérea Marco Fidel Suárez; seis personas perdieron la vida.

De las personas lesionadas se tiene conocimiento que cuatro estarían con pronóstico reservado siendo atendidas en clínicas de alta complejidad.

Las víctimas y las familias de estas, piden justicia al Gobierno nacional y dar con los autores que les arrebataron la vida de sus seres queridos y en otros casos los dejó con graves lesiones.

Víctor Muñoz es cercano a la familia de uno de los menores que falleció en este atentado. Juan Diego Martínez Echeverri cómo fue identificado este menor, vivía en El Poblado Campestre y había salido al centro con su mamá para comprar algunos insumos para su peluquería, así lo narró Víctor Muñoz.

Madre en hijo fueron llevados preliminarmente a la Clínica Oriente y posteriormente María Elena Echeverri la mamá del menor, fue trasladada a una clínica de mayor complejidad.

“Lastimosamente el niño falleció, iba con su mamá cuando detonó la bomba, él falleció a los 15 o 20 minutos. Él vivía en el Poblado Campestre, él tenía una peluquería y a eso venía a comprar insumos para la peluquería e iban pasando en moto y recibió todo el impacto”, dijo el señor Víctor Muñoz.

Como familiar manifestó que es difícil saber de dónde vienen estos ataques y quieren formar terrorismo pero no se debe hacer con la gente inocente. Hizo un llamado a los criminales que piensen en las familias y el dolor que generan.

Por otro lado, Sandra Velázquez gerente de la red de salud Oriente, manifestó que se atendió solo una persona a causa de la explosión pero desafortunadamente una de sus funcionarias perdió a su cuñada.

Velázquez explicó que el hermano de la funcionaria pasaba con su esposa y mientras él resultó lesionado, ella perdió la vida.

En este momento la red hospitalaria de la Ciudad de Cali se encuentra en alerta naranja y a la espera de identificar más personas lesionadas o afectadas por estos hechos violentos.

