Alcalde Carlos Fernando Galán refuerza la seguridad en Bogotá tras atentados en Cali y Amalfi

Colombia

La ola de violencia que golpeó a Cali y a Amalfi, Antioquia, con atentados contra la Fuerza Pública, encendió las alarmas en Bogotá. En respuesta, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó a la 13ª Brigada del Ejército y a la Policía Metropolitana reforzar controles y desplegar todas sus capacidades para prevenir hechos similares en la capital.

“Tenemos que estar del lado de las Fuerzas Armadas para poder enfrentar a estos criminales que quieren amedrentar a los colombianos, poner en riesgo su seguridad y poner en riesgo la democracia colombiana”, afirmó el mandatario, quien pidió cerrar filas en respaldo a la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia.

Según explicó Galán, las medidas buscan anticiparse a posibles ataques que puedan trasladarse a Bogotá, luego de que los hechos en el Valle y Antioquia demostraran la capacidad de los grupos criminales para atentar contra la institucionalidad. El alcalde insistió en que el fortalecimiento de la inteligencia y las operaciones militares es clave para enfrentar a organizaciones armadas que se financian de las economías ilícitas.

Galán reiteró que desde la capital se pondrán en marcha todos los esfuerzos necesarios para reducir los riesgos, al tiempo que manifestó su solidaridad con las víctimas de los atentados y con los familiares de los policías asesinados en Amalfi.