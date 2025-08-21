Fiscalía asumió la investigación por atentado terrorista en base aérea de Cali

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por el atentado terrorista perpetrado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali Valle del Cauca, este jueves 21 de agosto.

Un equipo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lidera actos urgentes para recolectar elementos de prueba e identificar a los autores del repudiable hecho.

El atentado terrorista que se registró en la carrera 8 con calle 52, según los primeros reportes, deja 36 personas heridas y 5 víctimas fatales.

