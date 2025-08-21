Vuelta España 2025: Etapas, recorridos, cuándo comienza y cómo seguir en Colombia

Llega la última gran carrera del año. La Vuelta a España iniciará este sábado 23 de agosto desde Torino, ciudad italiana al norte del país por primera vez en su historia. Será la edición número 90, la cual contará con 21 etapas en tres semanas, hasta el 14 de septiembre.

En las tres semanas de la Ronda Ibérica se recorrerán 3.151 kilómetros entre Turín y Madrid, con dos lunes de descanso para los ciclistas. Destacan las 15 etapas de alta montaña o montaña, 10 de ellas con llegada en alto; asimismo, habrá cinco etapas llanas, una jornada de contrarreloj por equipos (miércoles 27 de agosto) y una contrarreloj individual (jueves 11 de septiembre).

La organización ha elegido un recorrido tranquilo para el primer tramo de la carrera, antes de adentrarse en las duras etapas de alta montaña que caracteriza esta competición. La primera jornada de esta carrera es de 186.1 Km, con un puerto de tercera categoría en La Serna y un sprint intermedio en Valdengo, la meta está en Novarra.

Le podría interesar: Ranking UCI 2025 previo Vuelta a España: 2 colombianos en Top 100 y ambos participarán en la carrera

Este jueves 21 de agosto se realizó la presentación de los equipos en Torino, con la presencia de miles de aficionados en las calles que están a la espera del inicio y la apertura de la DJ española Neus.

La etapa reina es esta edición, es la 13° que se correrá el viernes 5 de septiembre, probablemente la jornada que más tenga emociones. Tendrá salida desde Cabezón de la Sal con 202.7 km, dos puertos de montaña seguidos de primera categoría en el Alto La Mosqueta y Alto del Cornal. Al terminar, de una vez empieza el ascenso a la meta que está fuera de categoría en un largo ascenso de 12 km a L’Angliru.

Lea también: Egan, la Vuelta a España y el sueño de estar en el podio

Entre los favoritos que a quedarse con el maillot rojo, están: el subcampeón de Tour de Francia Jonas vingegaard, el portugués João Almeida y el español Juan Ayuso del equipo UEA. Por otro lado, el italiano Antoni Tiberi parece estar a punto para la Vuelta, aligual que el italiano Giulio Ciccone del Lidl-Trek.

En la disputa por el podio se perfila el colombiano Egan Bernal, que lidera el equipo Ineos y correrá por segunda vez esta competición. Por el Bora, Guilio Pellizzari y Jay Hindley que vienen en crecimiento y no se puede descartar para nada su presencia, Felix Gall que es un gran escalador y el experimentado ciclista español Mikel Landa.

Están serán todas las etapas de la Vuelta España 2025:

Etapa 1: Llan / recorrido de 186.1 km entre Torino Reggia di Venaria y Novara el sábado 23 de agosto

Etapa 2: Llana final en alto / recorrido de 134.6 km entre Alba y Limone Piemonte el domingo 24 de agosto

Etapa 3: Media montaña / recorrido de 134.6 km entre San Maurizio Canavese y Ceres el lunes 25 de agosto

Etapa 4: Media montaña / recorrido de 206.7 km entre Susa y Voiron el martes 26 de agosto

Etapa 5: Contra reloj por equipos / recorrido de 24.1 km en Figueres el miércoles de agosto

Etapa 6: Alta montaña / recorrido de 170.3 km entre Olot y Pal. Andorrael jueves 28 de agosto

Etapa 7: Alta montaña / recorrido de 188 km entre Andorra la Vella.Andorra y Cerler Huesca La Magia el viernes 29 de agosto

Etapa 8: Llana / recorrido de 163.5 km entre Monzón Templario y Zaragoza el sábado 30 de agosto

Etapa 9: Ondulada con final en alto / recorrido de 195.5 km entre Alfaro y Estación de esquí de Valdezcaray el domingo 31 de agosto

Día de descanso

Etapa 10: Llana con final en alto / recorrido de 175.3 Km entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua el martes 2 de septiembre

Etapa 11: Media montaña / recorrido de 157.4 Km Bilbao de Bilbao el martes 2 de septiembre

Etapa 12: Media montaña / recorrido de 144.9 km Laredo y Los Corrales de Buelna jueves 4 de septiembre

Etapa 13: Alta montaña / recorrido de 202.7 km entre Cabezón de la Sal y L’Angliru el viernes 5 de septiembre

Etapa 14: Alta montaña / recorrido de 135.9 km entre Avilés La Farrapona Lagos de Somiedo el lviernes el sábado 6 de septiembre

Etapa 15: Media montaña / recorrido de 167.8 km entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos el domingo 7 de septiembre

Día de descanso