Así anuncio Ineos la participación de Egan Bernal en la Vuelta a España: Será jefe de filas

El colombiano Egan Bernal será el encargado de liderar en el equipo Ineos Grenadiers en la Vuelta a España que comienza este sábado en Turín, Italia, prueba que el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021 afronta “con motivación y confianza” para alcanzar un buen puesto en la general.

Bernal, a sus 28 años, campeón nacional en ruta y crono, tratará de disfrutar en la salida de Italia, país donde empezó a competir como profesional en 2016, y luego en las carreteras españolas, donde siempre se vive un ritmo elevado.

“Estoy deseando liderar al Ineos en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto. Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos, con una mezcla de ganadores de grandes vueltas y corredores con ganas de demostrar su valía, podemos tener confianza”, indicó.

Lea también: Ranking UCI 2025 previo Vuelta a España: 2 colombianos en Top 100 y ambos participarán en la carrera

A través de su cuenta en X, Ineos informó su alineación de 8 ciclistas para enfrentar este nuevo reto en España con Egan Bernal al frente, destacando su participación.

Este es el equipo del Ineos para la Vuelta España 2025

Egan Bernal (Colombia)

Filippo Ganna (Italia)

Lucas Hamilton (Australia)

Bob Jungels (Luxemburgo)

Michal Kwiatkowski (Polonia)

Victor Langellotti (Mónaco)

Brandon Rivera (Colombia)

Magnus Sheffield (Estados Unidos)

From 🇮🇹 to 🇪🇸, #LaVuelta25 is here! 🔜



Meet our lineup for the 2025 edition 👊 pic.twitter.com/nEjYu8xrgA — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 21, 2025

Para el ganador del Giro de 2021, además, empezar en Italia le da “una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí”. La Vuelta comenzará por primera vez en Italia, con Turín albergando la etapa inaugural antes de que la carrera avance durante tres exigentes semanas y concluya con el tradicional final en Madrid.

Esta es la edición número 80 de la Vuelta España y la segunda vez en que el ciclista de Zipaquirá participara, ya la había disputado en 2016 con el equipo Androni Giocattoli con el que debuto en el ciclismo profesional, en aquella ocasión término en el puesto 36 de la clasificación general a sus 19 años.

En esta carrera, que hace parte de las tres grandes competiciones de ciclismo, el país se ilusiona con la participación que pueden tener los siete colombianos que representaran a Colombia: Egan Bernal y Brandon Rivera con Ineos Grenadiers, Santiago Buitrago con Bahrain Victorious, Esteban Chaves con EF Education-EasyPost, Sergio Andrés Higuita con XDS Astana, Harold Tejada con XDS Astana y el joven debutante Juan Guillermo Martínez con Picnic PostNL.

Le podría interesar:Egan, la Vuelta a España y el sueño de estar en el podio

La vuelta España es la competición de ciclismo en la que mejor la ha ido a los escarabajos colombianos. Estos son los mejores resultados logrados por pedalistas colombianos en la carrera ibérica a lo largo de la historia.