Ranking UCI 2025 previo Vuelta a España: 2 colombianos en Top 100 y ambos participarán en la carrera. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO / LUCA ZENNARO ( EFE )

¡Se avecina la Vuelta a España 2025! A partir del sábado 23 de agosto se llevará a cabo la tercera y última gran carrera del año, la cual constará de 21 etapas repartidas en cuatro países diferentes. Serán 3.151 kilómetros que culminarán el 14 de septiembre en Madrid, donde se espera haya un colombiano dentro del podio.

Colombianos confirmados en la Vuelta a España 2025

Teniendo en cuenta que restan apenas unos días para el inicio de la Vuelta a España 2025, los equipos han empezado a entregar sus respectivas nóminas para afrontar la competencia. En este orden de ideas, cinco colombianos fueron confirmados para participar:

Egan Bernal (INEOS)

Esteban Chaves (EF Education)

Sergio Higuita (Astana)

Harold Tejada (Astana)

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

De estos cinco pedalistas, tres vienen de competir en el Tour de Francia. Higuita fue el mejor de los nacionales al terminar en la decimocuarta casilla, mientras que detrás suyo aparecieron Santiago Buitrago (35°) y Tejada (39°).

Ranking UCI 2025: 2 colombianos en Top 100

En la previa de la Vuelta a España 2025, la UCI dio a conocer el ranking de los mejores ciclistas del mundo, conteo que es liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien no participará en la última grande del año, con 11465 puntos. En el podio siguen Mads Pedersen y Mathieu van der Poel.

Egan Bernal es el mejor ciclista colmbiano del momento, según el ranking UCI. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli Ampliar

Respecto a los colombianos, el mejor posicionado es Egan Bernal, quien se ubica en la posición 84 con 978 puntos. El otro que hace parte del top-100 es Santiago Buitrago, que en la última actualización cayó un puesto y ahora es 98° con 858 unidades.

Vea acá el ranking de los colombianos:

Posición Ciclista Equipo Puntos 1. Tadej Pogačar UAE Team 11.465 84. Egan Bernal INEOS 978 98. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious 858 103. Einer Rubio Movistar Team 818 148. Harold Tejada Astana 642 186. Juan S. Molano UAE Team 516.14

En cuanto a Chaves e Higuita, que participarán en La Vuelta pero no aparecen entre los primeros cinco colombianos del listado: el del EF Education es 352° y el del Astana es 361°. Por otro lado, Nairo Quintana aparece en la casilla 418, aunque el boyacense no participara en la competición ibérica por la caída sufrida en la Vuelta a Burgos.