Egan, la Vuelta a España y el sueño de estar en el podio / LUCA ZENNARO ( EFE )

Egan Bernal habló antes de la Vuelta a España en la que estará con el Ineos Grenadiers y con su compañero y amigo, Brandon Rivera

Egan Bernal está listo para la Vuelta a España. Su equipo, el Ineos Grenadiers lo puso como jefe de filas para la última grande del año en la que también estará con Filippo Ganna y con su compañero y amigo Brandon Rivera.

El colombiano habló tres días antes del comienzo de la competencia en la que se encontrará con un recorrido de 3151 kilómetros, cuatro etapas planas, seis de madia montaña, una contrarreloj individual y una por equipos, cinco de alta montaña y dos descansos.

Bernal confirmó que será el capo de su escuadra, que está motivado para los 21 días de competencia que vienen, de la participación de Jonas Vingegaard y su favoritismo y del recorrido que tendrá la edición número 80 de la carrera.

Jonas Vingegaard: “Yo creo que nada está sentenciado hasta que no se cruza la meta en Madrid. Cuando uno ve a estos dos corredores como Vingegaard y Pogacar pues lo más predecible es que vayan a ganar con el nivel que tienen en este momento. El ciclismo es un deporte muy bonito, pero al mismo tiempo muy duro, no solamente por lo físico sino porque pasan muchas cosas en una carrera, especialmente una carrera de tres semanas y estoy seguro que incluso Vingegaard en este momento no creo que esté pensando que ya tiene ganada la Vuelta a España”.

¿Qué debe hacer Jonas para ganar? Tiene que llegar acá, pelear durante 21 días, demostrar que es el mejor, demostrar que es el más fuerte y también debe tener suerte. Una gran vuelta no se gana antes de iniciar la carrera, como tampoco se pierde. Obviamente estamos compitiendo contra un corredor que está en este momento quizás en un nivel más alto que nosotros, pero la carretera pone cada uno en su sitio y antes que ganar hay que hacer 21 etapas que van a ser la última grande del año”.

LO que significa la competencia: “Ahora disfruto más el ciclismo que antes. Y no solo el ciclismo, creo que la vida en general. Esta última carrera en el Giro, la verdad me reforzó ese amor que tengo por la bicicleta. Y para La Vuelta la preparación fue muy buena, creo que estoy mejor que para el Giro de Italia. Físicamente estoy mejor. Obvio, ahora toca pasar esa sensación y esos números a la carrera, pero al menos ya llegar con esas buenas sensaciones creo que es algo que me alegra muchísimo y me motiva obviamente por mí, pero también por el equipo y por todas las personas que me han seguido en este proceso.

Motivación previa: “De verdad, ahora entiendo cuando a veces en esas frases de motivación decían que lo importante no es el final sino el camino a ese final y creo que así lo estoy viviendo. Me gozo muchísimo cada entrenamiento, ahorita estos días previos antes de la carrera y la verdad espero disfrutármelo y Dios quiera que llegue ese buen final que todos esperamos”.

¿Le gusta el recorrido? “Es muy interesante. El recorrido siempre va a ser duro. En una carrera de estas grandes, la verdad, aunque a veces no se vea en el papel, siempre el recorrido va a ser muy exigente. Hay etapas muy importantes y claves. Hay otras etapas donde probablemente va a haber viento, así que no es solamente hablar de las etapas que terminan en la alta montaña. Y también está una etapa que es clave, que es la crono por equipos. Es una Vuelta muy completa”.