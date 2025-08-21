Tres años sin rastro de Ángel Girón en Rionegro: su madre acusa abandono de la Fiscalía

Bucaramanga

Este lunes se cumplen tres años de la desaparición de Ángel de Jesús Girón Toloza, un campesino que hoy tendría 44 años y que fue visto por última vez en una finca ubicada en Rionegro, Santander.

Su madre, Carmen Sofía Toloza, asegura que la búsqueda ha sido solitaria y que la Fiscalía no ha mostrado resultados concretos. “Ya van a ser tres años y no han hecho nada. A mí lo que me importa es que me digan dónde lo dejaron. Yo lo que quiero es encontrarlo”, expresó.

El 18 de agosto de 2022, Ángel se comunicó con su familia para coordinar la entrega de un mercado. Era común que llamara temprano en las mañanas desde la finca que trabajaba, levantada sobre una tierra heredada y abandonada durante décadas por la violencia. Sin embargo, después de ese contacto, su teléfono dejó de sonar.

Lea también: El presidente Gustavo Petro visitará el 29 de agosto Bucaramanga. ¿Cuál es el motivo de su visita?

Días después, sus familiares encontraron la comida servida, los cultivos intactos y el mercado sin recoger. Solo faltaban algunas herramientas de trabajo, entre ellas una motosierra. Desde entonces, nada se sabe de él.

Carmen Sofía denuncia que la Fiscalía no ha adelantado búsquedas en la zona, alegando dificultades de acceso. “Dicen que no pueden bajar porque es lejos o porque el fiscal está enfermo. nadie responde por mi hijo”, Confirmó.

Podrí interesarle: Histórico fallo ordena proteger la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja

La finca, que Ángel intentaba reconstruir tras años de abandono, hoy está desolada. “Se robaron todo, hasta las ollas de la cocina. Ya no hay nada”, agregó su madre con indignación.

El drama de esta familia campesina se suma a la lista de desapariciones sin esclarecer en Santander. Tres años después, la incertidumbre sigue marcando la vida de los Girón Toloza, que no pierden la esperanza de encontrar a Ángel y claman por una investigación seria.