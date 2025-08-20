Corte de agua este fin de semana en el Valle de Aburrá por modernización de la planta La Ayurá

La suspensión programada del servicio se realizará de manera escalonada entre las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto y las 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto, en 32 circuitos de Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Para atender a la ciudadanía durante este periodo, EPM dispondrá de 35 rutas de carrotanques, que cubrirán alrededor de 1,5 millones de personas.

Los usuarios podrán verificar si están en las zonas de interrupción con el número de contrato que aparece en su factura, a través de Ema (el contacto digital de EPM) o en WhatsApp 302 3000 115.

Atención a la comunidad

El suministro de carrotanques se hará en diferentes barrios y sectores de Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella. Cinco rutas estarán destinadas para la entrega de agua en el sector de la salud y grandes superficies comerciales.

¿Por qué se hacen estas obras?

La planta La Ayurá, construida en 1968, es una de las más importante del sistema de acueducto ya que abastece el 51% del Valle de Aburrá. Con el paso de los años y el crecimiento poblacional, la variabilidad del clima y la necesidad de infraestructuras más modernas, se hace necesario reforzar y actualizar sus procesos de potabilización.

Las mejoras incluyen:

Renovación de 1,2 kilómetros de tuberías de transporte de agua cruda para garantizar el servicio de acueducto.

Optimización de procesos fisicoquímicos para un agua más limpia y segura.

Construcción de nuevos tanques de almacenamiento para responder a la demanda futura.

Instalación de un sistema inteligente que permitirá monitorear y controlar la planta en tiempo real.

Santiago Wilches, Gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM expresó “La planta de tratamiento tiene más o menos 50 años de operación. Durante la vida útil de esta planta se han hecho algunos procesos que se han ido mejorando. Sin embargo, en este momento estamos haciendo una modernización muy grande”

Beneficios para la comunidad

La modernización de la planta garantizará agua potable continua y de calidad por al menos 50 años más, con menos interrupciones gracias a procesos más flexibles y modernos. Además, permitirá una mayor capacidad de atención al crecimiento poblacional en el sur del Valle de Aburrá, promoverá un uso más eficiente del agua y la energía, y aportará a la sostenibilidad y a la seguridad hídrica de la región. Esta inversión, que está cerca a los 250 mil millones de pesos, hace parte de la estrategia de seguridad hídrica de EPM para asegurar que, con abrir la llave, los hogares cuenten con agua limpia y segura.

Recomendaciones para el corte de agua

Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios. Evitar recolectar a última hora para no afectar la presión del servicio. Usar el agua moderadamente cuando regrese para facilitar la estabilización de la red. No usar blanqueador en ropa o pisos si el agua regresa con coloración inusual; este efecto es temporal.

El 38% de los usuarios - clientes de EPM tendrán corte de agua: