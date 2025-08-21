Masivo recibimiento al expresidente Álvaro Uribe en Sabaneta tras su libertad

Sabaneta- Antioquia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su primer día de libertad luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, convocó a sus seguidores al parque del municipio de Sabaneta, en el sur del valle de Aburrá, donde una gran cantidad de personas lo empezaron a esperar desde las 4 de la tarde. El político llegó a las 5:30 p.m.

Como ya es costumbre, llegó con un numeroso esquema de seguridad. Sumado a los policías que desde muy temprano custodiaban el perímetro del parque, que, aunque pequeño, congrega a muchos residentes.

Seguidores

Sus seguidores lo esperaban con alegría y a la vez expectativa. Mientras lo esperaban, varias personas d al expresidente sus sentimientos. Muchos de ellos no habitan en Sabaneta. Llegaron desde Medellín, Envigado y otras poblaciones del valle de Aburrá. Algunos con camisetas y banderas de Colombia.

“Vine aquí a darle los agradecimientos y hoy es un día muy especial para Colombia. Estamos recibiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez, ya que tiene la libertad en estos momentos”, dijo Yesid Giraldo.

Seguidores de Uribe en Sabaneta- foto Caracol Radio Ampliar

Una profesora esperó durante varias horas para intentar entregarle una carta escrita a mano, invitándolo a que visite la escuela donde ella enseña, ubicada en la comuna trece.

“Es una invitación para que nos hagan una visita a nuestra institución educativa Carlos Vieco Ortiz, que está en la Comuna 13. Una comuna que ha logrado toda la transformación a ser lo que es hoy gracias al presidente Álvaro Uribe”.

Carta al expresidente Uribe Ampliar

Incluso, otros seguidores llegaron para expresarle su amor, ya que el líder político, es su amor platónico.

“Yo le digo a mi esposo que Uribe es mi amor platónico, entonces él se ríe y yo le digo: es por lo que él representa; yo vivo enamorada de su esencia”, aseveró Soraya Úsuga.

También manifestó que la violencia le arrebató tres de sus hijos de 16, 19 y 20 años.

“Yo perdí tres hijos, y si Uribe hubiera estado de presidente, le aseguro que yo no los había perdido. Los mataron. Le aseguro que yo tendría a mis hijos aquí si hubiéramos tenido un presidente que trancara tanto la delincuencia”.

Los seguidores del hoy libre expresidente Álvaro Uribe ocuparon medio parque. Desde allí gritaban arengas. Muchas celebrando que ya puede recorrer las calles como lo hizo este miércoles. Pero dio su discurso dentro de una cafetería.

Seguidoras del expresidente Uribe- foto Caracol Radio Ampliar

Declaraciones de Uribe

Justo en pleno discurso , los asistentes comenzaron a gritar “fuera Petro”. Él de inmediato ordenó cesar esas arengas y más bien invitó a modificar esa frase.

“No, no, no. Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia”.

De otro lado. Dijo que el próximo gobierno, que espera sea de su partido político u otro afín, haga acuerdos con Estados Unidos, Israel y Reino Unido para reforzar la seguridad.

“Proteste quien proteste. Un nuevo gobierno le tiene que pedir ayuda a los Estados Unidos, a Israel, al Reino Unido para rescatar la seguridad”.

Esta jornada que comenzó para él a las 5:30 terminó con una misa a la que el exmandatario Álvaro Uribe asistió. Esta se hizo en la parroquia Santa Ana, santuario de María Auxiliadora. A este templo católico lo hizo por el ala derecha, no por el centro como todos los asistentes lo esperaban. Incluso la gente que ya estaba esperándolo con las cámaras de fotos, de vídeo y sin contar la cantidad de celulares. Nadie se quería perder el registro de su visita.

Justo al lado del expresidente estuvo el alcalde de Sabaneta, Elder Cruz; incluso José Felix Laforí rezó con él. Pero durante todas las actividades estuvieron importantes políticos y expolíticos antioqueños.

Terminada la eucaristía, se reunió con el sacerdote de la iglesia y luego ingresó a una zona privada con él.