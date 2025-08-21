La Autopista Norte tendrá cierres nocturnos en Bello por recuperación de su malla vial
La medida se extenderá por 15 días consecutivos y regirá entre las 9:00 de la noche y las 2:00 de la madrugada.
Bello, Antioquia
Desde el 20 de agosto empezaron a aplicarse cierres nocturnos en la Autopista Norte, a la altura del municipio de Bello, con el fin de ejecutar trabajos de reparación en la malla vial. La medida se extenderá por 15 días consecutivos y regirá entre las 9:00 de la noche y las 2:00 de la madrugada.
De acuerdo con la Administración municipal, las intervenciones buscan atender puntos críticos de la vía, que presentan deterioro debido al alto flujo vehicular y a las condiciones climáticas.
Los cierres parciales inician a la altura de la calle 46 con carrera 46, en sentido Norte-Sur, en el sector de la estación de servicio Terpel, y se extenderán a lo largo de la Autopista hasta el puente peatonal a la altura de la estación Madera.
“Estos cierres lo haremos con el fin de repavimentar y reparchar los espacios que hoy se encuentran afectados y así tener éxito en estas obras”, dijo Diego Díaz Patiño, secretario de Obras Públicas de Bello.
Para mitigar las congestiones, la Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito en los accesos y salidas del tramo intervenido. Ellos se encargarán de orientar a los conductores y garantizar que el flujo vehicular se mantenga ordenado en los horarios en que se habilite nuevamente la circulación.
La Autopista Norte es uno de los corredores más importantes para Bello y el norte del Valle de Aburrá, pues conecta con Medellín y otros municipios del área metropolitana. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que planee con anticipación sus recorridos nocturnos y atienda las indicaciones de los reguladores de tránsito.