Jorge Arias, autocrítico tras salida de González: “El grupo de jugadores también es responsable”

Fin a un ciclo en Millonarios. David González dejó de ser el entrenador del club, luego de concretar su quinta derrota en seis juegos disputados en lo que va del torneo, en el cual no pudo sumar triunfos en el segundo semestre. La caída ante Unión Magdalena hizo que su situación fuera insostenible y, en rueda de prensa, el antioqueño comunicó la decisión, que fue tomada por las directivas.

“He sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible de parte de nuestros directivos. Sí, habrá cambios”, fue la respuesta de González en la primera pregunta que le hicieron.

Jorge Arias, autocrítico ante la situación de Millonarios

Junto a González, a la rueda de prensa acudió el defensor central Jorge Arias, quien no titubeó para ser autocrítico y dejar frases contundentes, como por ejemplo: “Nos tenemos que ir todos”, “somos una vergüenza”, entre otras.

“Es difícil. Sentir mucha vergüenza por lo que ha pasado hoy y en el arranque del semestre. Lastimosamente, el fútbol es así, más fácil que se vaya uno a que se vayan todos”, comenzó diciendo luego de que González anunciara su salida.

Posteriormente, le dio la razón a los hinchas de hacer protesta y continuó por la línea de la autocrítica. “Los hinchas están en todo su derecho en hacer ese reproche. Es difícil hablar, todo va a sonar excusa. Se va el profe y en lo personal y grupal nos duele mucho. Hoy por hoy somos una vergüenza, lo digo sin ningún tapujo. Todos los partidos decimos que hoy sí y en la cancha no lo hemos demostrado...El profe no tiene la culpa de que erremos goles debajo del arco. Los culpables somos nosotros que somos los que jugamos”.

Entretanto, comentó: “La única solución es ganar. Lo que tiene contento al hincha es que el equipo gane. Aceptar las críticas porque ellos pagan la boleta y se abonan hasta contra las críticas de los que no están de acuerdo con abonarse. Ningún compañero aquí trabaja para que al equipo le vaya mal. Todos han hecho algo para llegar aquí, son grandes jugadores y hay que demostrarlo”.

Finalmente, le pidió a los hinchas y a la prensa que paren las críticas hacia Neiser Villarreal: “Ya paremos con Neiser, cometió un error que no justifico. Ya pidió perdón pero ya paremos eso. La juventud le jugó una mala pasada”.

