David González no continuará como director técnico de Millonarios
El entrenador antioqueño confirmó la decisión en conferencia de prensa, tras la derrota ante Unión Magdalena.
Luego de la derrota 1-2 de Millonarios a manos del Unión Magdalena, en duelo aplazado de la primera fecha de Liga Colombiana, el entrenador David González confirmó que no continuará siendo entrenador del equipo.
“He sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible de parte de nuestros directivos. Sí, habrá cambios”, sentenció ante los medios de comunicación.
“Es entendible que los directivos sientan que es insostenible esta situación”, complementó.
En desarrollo...