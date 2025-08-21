Dos extranjeros y un colombiano: Candidatos a nuevo DT de Millonarios, según César Augusto Londoño

“He sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible de parte de nuestros directivos”, fueron las palabras de David González al momento de informar en rueda de prensa la decisión de Millonarios de prescindir de sus servicios. La derrota ante Unión Magdalena, de local, fue lapidaria para el antioqueño.

David González no continuará como director técnico de Millonarios

Con un punto de 18 posibles y cinco derrotas en seis partidos en lo que va de la Liga colombiana, González terminó su ciclo en el Embajador luego de poco más de ocho meses. Su rendimiento fue del 50%, tras 34 partidos dirigidos, 14 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

¿Qué nombres suenan para ser el nuevo técnico de Millonarios?

César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y de La Polémica, programas de Caracol Radio, reveló los primeros nombres que suenan para ocupar el banquillo Embajador, el cual ha sido uno de los que menos se ha movido en los últimos años. En esa lista inicial, hay dos extranjeros y un colombiano.

Jorge Almirón (54): El técnico argentino salió de Colo Colo de Chile hace unos días, luego de haber llegado en enero de 2024. Tiene una amplia trayectoria internacional, en equipos como Boca Juniors, Elche (España), Al-Shabab (Arabia), entre otros. Un dato no menor, su paso por Atlético Nacional en 2018.

Jorge Arias, autocrítico tras salida de González: “El grupo de jugadores también es responsable”

Flavio Robbato (51): El argentino ya sabe lo que es lucir los colores de Millonarios. Entre 2015 y 2016 fue asistente técnico de Rubén Israel y ha manifestado su intención de algún día llegar al club en propiedad. Sin embargo, actualmente cuenta con contrato en Bolívar de Bolivia. Su equipo marcha tercero de la liga local y tiene al equipo en cuartos de final de Sudamericana, por lo que su desvinculación es complicada.

Hernán Torres (64): Quizá el más probable de los anteriores candidatos para llegar al club. Está libre luego de su última experiencia en Deportivo Cali en 2024. Querido por la afición y la institución, pues ya estuvo al mando del equipo entre 2012 y 2013 y fue el encargado de darles la estrella 14, poniendo fin a 24 años de sequía. Todo estaba dado para que llegara al Real Cartagena, pero su firma no ha producido.

¿Quién va a dirigir Millonarios vs. Junior?

Según se pudo saber, el juego del próximo sábado en El Campín, por la fecha 8 de la Liga colombiana, lo dirigirá Carlos Giraldo, quien se venía desempeñando como asistente técnico de David González.