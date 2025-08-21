Metrosalud asignó más de 12.000 citas médicas en Medellín a través de su canal virtual

Medellín, Antioquia

En el primer semestre de este año, la central de acceso de Metrosalud asignó 12.000 citas médicas en Medellín, con un promedio de 2.000 mensuales, a través de su asistente virtual. Además, el sistema envió 325.189 recordatorios automáticos (54.198 al mes), garantizando que los usuarios asistieran puntualmente a sus consultas.

El servicio facilita la gestión de citas de medicina general, odontología, especialidades y programas de salud, priorizando la oportunidad y la cercanía para cada paciente.

“Esta central agiliza la atención en salud y acerca los servicios a la comunidad al permitir a nuestros usuarios programar sus citas de forma más rápida evitando así filas y reduciendo tiempos de espera”, afirmó Javier Antonio Gutiérrez Rodas, subgerente de la red de servicios de Metrosalud.

Para acceder al servicio, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales dispuestos:

Chatbot WhatsApp: +57 304 238 0460

Línea telefónica : (604) 445 6002

Canal web: http://citas.metrosalud.gov.co

La central de acceso también realiza seguimiento a pacientes que requieren atención en niveles superiores de complejidad, asegurando su canalización y retorno oportuno a la red.