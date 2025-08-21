En 2026 presentarán diseños del “Central Park de Medellín”, en terrenos del aeropuerto Olaya Herrera

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que antes de finalizar el primer trimestre de 2026 se presentarán los diseños del “Central Park de Medellín”, un ambicioso proyecto urbanístico que se desarrollará en los terrenos donde actualmente funciona el aeropuerto Olaya Herrera.

La iniciativa hará parte del Gran Parque Medellín y busca convertirse en el mayor espacio público de la ciudad y uno de los más importantes de América Latina.

“Que cuando salga el aeropuerto de acá en unos años, ese sea el mejor espacio público que pueda tener no solo Medellín o América Latina o Colombia, sino el mejor espacio público del mundo ligado a este Gran Parque Medellín que vamos a mostrar”, expresó el mandatario local.

Detalles del “Gran Parque Medellín”

El alcalde comentó que el diseño será definido a través de un concurso liderado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en el que podrán participar profesionales y estudiantes de arquitectura, tanto nacionales como internacionales. Además, el proyecto será incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de definir la densidad y el desarrollo urbano que se dará alrededor de este nuevo espacio.

De acuerdo con lo revelado por Federico Gutiérrez, la construcción del Gran Parque Medellín hace parte de su estrategia para recuperar la confianza ciudadana y proyectar la capital antioqueña “a otro nivel”.

Con esta apuesta, la administración distrital proyecta comenzar a trazar el camino para transformar el actual aeropuerto en un megaproyecto de espacio público que, según el alcalde, marcará un hito en la planeación urbana de la ciudad.