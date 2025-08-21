Aumento de homicidios en Medellín: Petro responsabiliza a Fico por saboteo de mesa de Paz Urbana

Medellín

Con corte al 19 de agosto, Medellín registró 219 homicidios en lo corrido de 2025, 27 casos más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 13%.

El aumento de la violencia fue cuestionado por el presidente Gustavo Petro durante el más reciente consejo de ministros, en donde el jefe de Estado atribuyó el repunte de los asesinatos al “saboteo” de los diálogos con estructuras criminales que se adelantan en el marco de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí.

“Fico, ¿qué hiciste o qué no estás haciendo? Por estar peleando conmigo, ¿no ves esto? Pasamos en un solo año de 173 homicidios a 206 y creció 33. Debilitaron el diálogo en Itagüí. Lo sabotearon y esas son las consecuencias. Hay una nueva guerra en crecimiento por no hablar”, señaló Petro.

Las declaraciones fueron rechazadas por las autoridades locales, que aseguran que el incremento en los homicidios responde al accionar de estructuras delincuenciales que, incluso, participan en los diálogos con el Gobierno Nacional.

Ante los señalamientos, el alcalde Federico Gutiérrez respondió: “Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Nosotros desde las ciudades, desde las alcaldías y desde Medellín estamos mostrando cómo se construye país y cómo se mejora la calidad de vida de la gente. No vale la pena responderle más a esa gente que sólo le ha hecho daño a Colombia”.

¿Por qué han aumentado los homicidios en Medellín?

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, reconoció el incremento en los homicidios, y explicó que el 56% de los casos está asociado al accionar de estructuras como La Terraza, con injerencia en comunas como Popular, Manrique y Aranjuez, las mismas que concentran los asesinatos adicionales frente al año anterior.

Según el secretario, los homicidios no obedecen a la ausencia de diálogos, sino a que estas organizaciones mantienen influencia en las acciones criminales en el territorio.

“Es una injerencia criminal. Mientras que por un lado hablan de paz, por el otro se siguen enriqueciendo y dinamizando los delitos. ¿Qué hemos dicho? La competencia de los diálogos es del Gobierno Nacional”, advirtió Manuel Villa.

La alcaldía de Medellín indica que, pese al incremento, la tasa proyectada para diciembre de este año en Medellín es de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra inferior a la tasa nacional, que oscila entre 24 y 26 homicidios, lo que demostraría su trabajo por la disminución de las muertes violentas.

Federico Gutiérrez y Manuel Villa insisten en que, a diferencia de lo expuesto por el presidente Petro de sostener la mesa de Paz Urbana, la única paz posible será la que se construya cuando las estructuras criminales dejen de delinquir.