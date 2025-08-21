Bayern vs. Leipzig, partidazo en el debut de Luis Díaz por Bundesliga: fecha y dónde seguir EN VIVO

Inicia la defensa de la corona y la búsqueda del título número 35 de Bundesliga para Bayern Múnich. El conjunto bávaro ya se estrenó de manera oficial en la temporada, en lo que fue la disputa de la Supercopa de Alemania contra Stuttgart, que terminó con la victoria por 2-1, y en la que Luis Díaz marcó su primer gol en suelo teutón.

El colombiano ha sido uno de los más elogiados en lo que fue la pretemporada y posterior a la Supercopa de Alemania. Fue el fichaje estrella del club y lo tratan de esa manera, mientras que las críticas por parte de la afición van direccionadas hacia la directiva, pues no han llegado más contrataciones salvo el guajiro, el defensor Jonathan Tah y el joven volante Tom Bischof, por lo que el plantel no tiene tanto fondo de cara a la cantidad de partidos que se vienen.

Por el contrario, han salido jugadores importantes como Kingsley Coman, Thomas Muller, Leroy Sané o Joao Palhinha, a la vez que una de sus más grandes figuras, Jamal Musiala, se encuentra recuperándose de una delicada lesión.

Luis Díaz se estrena en la Bundesliga

"Ya tenía un poco de conocimiento de la Bundesliga, soy muy amante de ver el fútbol y ver todas las competiciones. Tuve la oportunidad de hablar con Florian (Wirtz) en Liverpool y sé que es una liga física. Espero tener un gran debut. Llevo unas dos semanas acá en el club y necesito tiempo para acomodarme", fueron las palabras de Lucho cuando le preguntaron por la Liga de Alemania.

Comienza el sueño del extremo de 28 años de lograr otro título liguero en un país diferente. En todos los clubes en los que ha estado, lo ha conseguido, siendo Liverpool el más reciente en la Premier League, y sumado a Junior (2018-II y 2019-I), Porto (2019-2020 y 2020-2021).

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El debut no será nada fácil, pues al frente tendrá al Leipzig, un equipo en crecimiento en los últimos años, aunque en el historial tiene saldo positivo: 9 victoria, 2 derrotas y 7 empates. El más reciente encuentro fue por la jornada 32 de la temporada 2024-2025 y terminó 3-3.

El juego tendrá lugar este viernes 22 de agosto desde la 1:30 p.m. (hora de Colombia). Usted podrá vivir el minuto a minuto mediante caracol.com.co.

La transmisión de televisión estará a cargo de ESPN, así como Disney+ lo tendrá en su plataforma.