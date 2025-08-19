Harry Kane le dio la bendición a Luis Díaz: Pronóstico cuántos goles marcará el colombiano en Bayern

Harry Kane y Luis Díaz con el trofeo de la Supercopa de Alemania / Getty Images / Helge Prang - GES Sportfoto

Luis Díaz ya anotó su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich, nada más ni nada menos que en la final de la Supercopa de Alemania, sellando la victoria ante Stuttgart (2-1).

REVIVA ACÁ LAS EMOCIONES DEL PARTIDO ENTRE EL BAYERN MÚNICH Y STUTTGART

Incluso el delantero Harry Kane habló con Sky Sports y reconoció que una de las fortalezas de Lucho es su gran efectividad goleadora: “Creo que su mayor activo, y probablemente lo que será grandioso para nosotros este año, es el hecho de que marca goles como lo hizo en la Supercopa de Alemania”.

Harry Kane predijo la cantidad de goles de Lucho en la temporada

Además, el inglés afirmó que es importante que los extremos sean goleadores y predijo cuántos goles puede marcar el guajiro esta temporada con el club alemán.

“Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada. El gol fue una gran carrera, una gran definición”, reveló Harry Kane.

Le puede interesar: Luis Díaz, ilusionado con la clasificación al Mundial 2026: “Colombia puede dar de qué hablar”

Entretanto, el delantero británico le dejó un recado a la directiva partiendo de la conformación de la plantilla y la falta de más fichajes. “Probablemente, esta sea una de las plantillas más pequeñas en las que he jugado. Aún queda tiempo hasta que se cierre el mercado de fichajes y Max, Christoph y el entrenador podrían tomar decisiones. Tenemos algunos jugadores jóvenes que lo han hecho muy bien en la pretemporada. Estamos un poco justos, pero eso no está bajo el control de los jugadores”, dijo

"Luis Díaz es fantástico. Un extremo muy bueno en el 1 contra 1. Lo más importante es que le encanta convertir goles, le gusta meterse en el área chica y marcar. Es en ese lugar donde se consiguen 15-20 goles por temporada y es genial contar con un jugador así".



🗣️ Harry Kane. pic.twitter.com/NiAvDh7qwz — VSports Team (@VSportsTM) August 18, 2025

Palabras de Luis Díaz luego de su primer título con el Bayern Múnich

El pasado sábado 16 de agosto, el Bayern Múnich consiguió su onceavo título de la Supercopa de Alemania luego de vencer en la final a Stuttgart (2-1), con anotación de Harry Kane (18) y del colombiano Luis Díaz (77), quien celebró de la misma manera que su excompañero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en un accidente automovilístico.

Lea también: Mac Allister recordó con lágrimas la conexión que tenía con Luis Díaz y Darwin Núñez en el Liverpool

LUIS DÍAZ 🇨🇴 CONVIRTIÓ SU PRIMER GOL EN BAYERN MÚNICH 🇩🇪 EN LA SUPERCOPA DE ALEMANIA ANTE STUTTGART.pic.twitter.com/aZ7JXb5RZl — VSports Team (@VSportsTM) August 16, 2025

“Soñarlo era imposible, mejor posible no pudo ser, muy feliz por poder anotar mi primer gol con el Fútbol Club Bayern, ayudar para conseguir un título, el ambiente del partido era muy especial, entonces se va a tornar muy importante para mí y para mi vida, siempre va a quedar marcado. Estoy contento por el título, por el equipo y porque se trabajó de muy buena manera y se consiguió el triunfo”, reveló Luis Díaz posterior al partido.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

La Bundesliga de Alemania iniciará el próximo viernes 22 de agosto. El partido que inaugura la competencia será entre el Bayern Múnich y RB Leipzig desde la 1:30 de la tarde (hora colombiana), en el estadio Allianz Arena.