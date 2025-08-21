Tabla del descenso 2025: Así quedó Deportivo Cali tras triunfo de Magdalena ante Millonarios

Unión Magdalena consiguió un triunfo histórico en su visita a Millonarios, en el juego válido por la fecha 1 de la Liga colombiana, pero que no se pudo disputar bajo la programación regular, debido al mantenimiento en la gramilla de El Campín. Pasaron 22 años para que los samarios se impusieran en este escenario ante los Embajadores.

El juego contó con la figura indiscutida del volante Jannenson Sarmiento, quien marcó doblete para la victoria, así como Ricardo ‘Caballo’ Márquez, que fue el asistidor en las dos oportunidades. Aun con un jugador menos, el Ciclón Bananero supo resistir cuando el Embajador, sin mucha precisión, atacó en los instantes finales de manera constante.

Millonarios perdió con Unión Magdalena en El Campín: Así quedó la tabla de posiciones

Unión Magdalena en la tabla del descenso

Este fue el segundo triunfo de Unión en la presente Liga colombiana, en la cual se puso al día y ya cuenta con sus 7 partidos. Alcanzó las 8 unidades y marcha en el puesto 12, en un acumulado en el que también tiene dos empates.

Desde que inició el año, Magdalena es el equipo con más riesgo de perder la categoría, a la cual ascendió en el 2024. Los resultados no le han ayudado a la institución, pero sin lugar a dudas, un triunfo categórico ante un rival como Millonarios, en condición de visitante, abre la ilusión en la hinchada de la salvación.

Hubo suspensión parcial del partido entre Millonarios y Unión Magdalena por disturbios en la tribuna

El cuadro samario es último de la tabla del descenso con un promedio de 0.70, producto de 19 puntos logrados en 27 partidos disputados. Si bien sigue algo lejano de salir de la zona de riesgo, puede ser el punto de partida. Envigado es penúltimo con 0.85 y Boyacá Chicó, en el puesto 18, cuenta con un promedio de 1.03.

Algo más lejanos se encuentran Llaneros, en el puesto 17 con 1.15 y posteriormente Deportivo Cali, que llama la atención su ubicación en esta tabla, pues está en la casilla 16, aunque tiene un promedio algo distante de 1.16.

Así va la tabla del descenso 2025