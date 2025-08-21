Gobernador de Antioquia se pronuncia tras las interceptaciones en su contra

La controversia política y judicial en Antioquia se intensificó luego de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación presuntamente habría interceptado ilegalmente el celular del gobernador Andrés Julián Rendón, entre mayo y julio de este año, durante 71 días.

En un comunicado, el Centro Democrático calificó los hechos como un caso de persecución judicial y denunció que las instituciones están siendo utilizadas para intimidar políticamente a la oposición.

El gobernador Rendón, por su parte, se pronunció contra lo que considera un abuso de poder y una instrumentalización de la justicia con fines ideológicos y electorales.

“Las escuchas a mi teléfono, a mis conversaciones como Gobernador de Antioquia por orden de la fiscal general Camargo son muy graves para la democracia. ¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones? ¿De atentar contra mi intimidad?”, cuestionó el mandatario departamental.

Asimismo, rechazó que el proceso en su contra esté relacionado con hechos ocurridos hace seis años durante su alcaldía en Rionegro, por presuntas irregularidades en la construcción de dos CAI que habrían generado un detrimento patrimonial de más de 1.200 millones de pesos.

“Construir centros de atención inmediata para el beneficio y seguridad de las comunidades está lejos de ser un delito como la Fiscalía lo quiere imponer. Esto es un abuso de poder con propósitos ideológicos y electorales”, afirmó Rendón.

El gobernador insistió en que existe un intento por parte del Gobierno Nacional de debilitar a la oposición, mientras se otorgan beneficios y garantías a personas investigadas por otros escándalos de corrupción.

Con este pronunciamiento, Rendón reafirmó su postura de defensa frente a la investigación que avanza en la Fiscalía, en medio de un clima político cada vez más polarizado.