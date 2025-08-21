Un trabajador de Mineros S.A. quedó herido al pisar una mina antipersona en Anorí

Anorí, Antioquia

En las últimas horas se reportó una emergencia con una mina antipersonal en zona rural del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, en el sector de Providencia.

Según el reporte de la empresa Mineros S.A., un trabajador de la empresa estaba realizando sus labores en una zona rural cuando pisó la mina antipersonal que lo dejó gravemente herido. La víctima del artefacto ya fue extraída de la zona y se encuentra recibiendo atención médica.

“Una de estas personas que se encarga por parte de mineros de limpiar los senderos por donde aparecen las líneas de transmisión de energía, pisó un artefacto explosivo y, como causa algo muy grave, está herido; lo tienen acá en la ciudad de Medellín. Ese es el reporte que tengo hasta el momento”, dijo a Caracol Radio Gustavo Silva, alcalde de Anorí.

El mandatario también manifestó que esta zona es la más compleja del territorio donde se ubica el corregimiento de Liberia, que es el más poblado y donde hasta la fecha se registran al menos 6 personas fallecidas por este tipo de artefactos explosivos improvisados. Este territorio está en constante conflicto entre grupos ilegales: Clan del Golfo, ELN y disidencias.

“Sí, señor, bastante complicado el asunto por ahí, por el ingreso de otro grupo al territorio. Ya nosotros hemos denunciado mucho esto, le hemos dicho mucho al ejército, hemos avisado a todos los organismos, hemos dicho que no se ha prestado la atención suficiente en esa región, que es una zona bastante poblada, es la zona más comercial de todo el municipio, la que mueve mayor cantidad de gentes en el municipio, donde hemos tenido varios desplazamientos en este año y donde van a continuar, porque mientras no haya la presencia del Estado, no solo militarmente, sino también con inversión social, entonces la situación va a seguir siendo muy complicada”, agregó el señor Silva.

Finalmente, la empresa Mineros S.A. dijo que esta situación se configura como una violación al derecho internacional humanitario y agregó en un comunicado: “Rechazamos de manera categórica este atentado que pone en riesgo, no solo a nuestros contratistas y equipos de trabajo, sino también a la comunidad en general, violando el derecho internacional humanitario”.