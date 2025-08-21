Bavaria impulsa el renacer de la cebada en Boyacá con más de 350 variedades en investigación

Tunja

En el marco del foro ¿Hacia dónde va Boyacá?, Bavaria presentó los avances de su estrategia para fortalecer el cultivo de cebada en el departamento, destacando que hoy se investigan más de 350 variedades en el Centro de Experimentación, lo que abre un panorama favorable para los agricultores y la economía regional.

Samira Fadul, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Bavaria, subrayó que el proyecto es parte de la visión de largo plazo de la compañía en alianza con el Gobierno Departamental y las comunidades campesinas:

“La cebada forma parte de la historia y de la cultura agrícola de Boyacá, y hoy estamos viendo su renacer. En Bavaria creemos en el poder de la innovación y del trabajo conjunto con los agricultores para hacer del campo un motor de desarrollo sostenible. Con investigación, transferencia tecnológica y acompañamiento, queremos que cada vez más familias campesinas encuentren en la cebada una oportunidad rentable y competitiva”, señaló.

El plan contempla no solo la experimentación con semillas de mayor rendimiento, sino también la entrega de bancos de maquinaria, asistencia técnica y espacios de formación, con el fin de modernizar la producción y garantizar que el cultivo vuelva a ser atractivo y sostenible para pequeños y medianos productores.

Asimismo, Bavaria y el sector agrícola boyacense trabajan en la consolidación de un centro de investigación especializado en el departamento, que permitirá reducir costos de transporte y fortalecer el desarrollo de nuevas tecnologías, facilitando el crecimiento del cultivo en condiciones mucho más favorables que hace siete años.